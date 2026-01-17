"לבעלים רצון גדול להתחזק, נצרף כמה שחקנים"

רוני לוי ערך את הופעת הבכורה שלו על הקווים של מכבי נתניה הערב (שבת) וזה אף נראה טוב בהתחלה כשהיהלומים עלו ליתרון בדקה ה-45 מרגליו של לוקאס פראיזו, אך שערים של אלון אזוגי (49’) ומוסטפא שייח יוסף (84’) הפכו את התוצאה וקבעו 1:2 לבני סכנין.

רוני לוי אמר בסיום: “אכזבה גדולה, ציפיתי לפתוח עם ניצחון, בטח כשאתה מוביל במגרש חוץ קשה מאוד. אני חושב שסכנין קבוצה טובה וחזקה, אבל שמרנו אותם כמעט על אפס מצבים. היה משחק די שקול, מבחינתי יש הרבה היבטים שאנחנו צריכים לשפר, אם זה משחק התקפה, לחץ, הנעת כדור. אין יותר מדי זמן ונשתדל לעשות את השיפור כמה שיותר מהר. קשה מאוד לשים דגש על יותר מדי נושאים בזמן כל כך קצר, צריך לא להתפזר יותר מדי, שמנו דגש על להיות קבוצה קרובה ומאורגנת, ניסינו לעשות לחץ וזה היה בסדר לפעמים, ניסיתי לעבוד על הנעת כדור וזה ייקח הרבה זמן עד שנגיע לרמה שאני מצפה בעניין הזה. חלק מהדברים עבדו טוב, חלק פחות”.

“יש הרבה מטרות, לא אחת. מכבי נתניה זה מועדון גדול ולחבר את הקבוצה לקהל זה דבר חשוב מאוד, החלום שלי זה שהאצטדיון הביתי שלנו יהיה מלא באוהדים. בשביל זה צריך לתת נשמה והקרבה ותוצאות טובות במגרש. המטרה היא להגיע לפלייאוף העליון ואני חושב שנתניה זה מועדון שיכול להיות הרבה יותר גבוה ולזה אני מצפה”, הוסיף.

שחקני מכבי נתניה (עמרי שטיין)

“חיזוק? לא היה לי יותר מדי זמן להתעסק בחלון, אבל יש כוונה להתחזק ולהביא מספר שחקנים. אני מבין מהבעלים שהם מאוד מעוניינים לקדם את הקבוצה והמועדון ואני מאמין שזה יקרה. לא היה לי ספק שאחזור, הכדורגל זה הדבר שאני הכי אוהב ויש לי תשוקה וברגע שבמכבי נתניה קראו לי לא היה לי שום סימן שאלה. המשחק הבא מול מכבי חיפה? בבית שלנו, עם הקהל שלנו, עם הרצון ואחרי הפסד כזה אנחנו חייבים לחזור אל מסלול הניצחונות ונעבוד קשה כדי להשיג את זה”, סיכם.

קפטן מכבי נתניה, כארם ג’אבר, הוסיף: “מאוכזבים, רצינו לנצח את המשחק הזה, הראש כבר במשחק הבא. זה לא כדור שלג, אבל אנחנו עוברים תקופה לא פשוטה, אנחנו צריכים להתאחד כל השחקנים, לקחת אחריות, לעבוד יותר קשה וחזק ולנצח את המשחק הבא. הציפיות שלנו זה תמיד להיות בפלייאוף העליון וכמה שיותר למעלה. אני גאה להיות הקפטן של מכבי נתניה, גם בתקופות הקשות, אנסה להרים את החבר’ה ולעודד אותם, כי בכדורגל זוכרים את המשחק האחרון. אנחנו עדיין מכוונים לפלייאוף העליון וכמה שיותר גבוה. עכשיו לא הולך לנו, אבל אני מקווה שבמשחק הבא נביא את הניצחון”.

עוז בילו ורוני לוי (עמרי שטיין)

גם המאמן המנצח, שרון מימר, סיכם את ההתמודדות: “אני רוצה לתת את הקרדיט לצוות האימון שלי, בלעדיהם לא היינו במקום שאנחנו נמצאים, ואני רוצה להגיד להם תודה. התחלנו את העונה עם שישה משחקים שהיה לנו קשה להוציא בהם נקודות, אבל אז, נגד הקבוצות ברמה שלנו עשינו נקודות ואנחנו בסך הכל בצבירת נקודות טובה. מגיע שאפו לכולם, מוציאים את המקסימום בכל משחק. סך הכל אנחנו נראים בסדר ומשחקים טוב, לא גונבים משחקים. השינויים? התפקיד שלי זה לשנות ולעזור לשחקנים כשאני רואה שדברים תקועים. התחלנו טוב את המשחק, בלי להגיע ליותר מדי מצבים. המומנטום השתנה והייתי חייב לעזור לקבוצה לשנות את הדברים, הייתי חייב להחליף שיטה ולבצע חילופים ואני שמח שזה עזר”.

“אני מכיר את רוני לוי הרבה שנים וזה אחד המאמנים שהכי קשה לי נגדו, שמח שהוא רק יומיים בקבוצה, קיבלנו אותם עם חצי מהדרך של רוני וזה עזר לנו לנצח. בהמשך הם יהיו טובים יותר, הוא ינחיל להם דרך. השחקנים שלי היו שם לאורך כל המשחק, האמינו שאפשר לחזור, וזה דבר שמאוד חשוב לי, האופי של הקבוצה. פלייאוף עליון? הקבוצה צריכה להתחזק בעוד שני שחקנים כדי לעשות פלייאוף עליון. אנחנו צריכים עוד עומק ואנרגיה חדשה. אם נביא את השניים הנכונים, זה יגביר את הסיכויים שלנו להגיע לפלייאוף”, הוסיף.

שרון מימר (עמרי שטיין)

“האם שמתי את הפלייאוף העליון כמטרה בתחילת העונה? בתחילת העונה עברנו כל כך הרבה קשיים שלאף אחד לא נראה הגיוני לדבר על פלייאוף, רצינו שקט ופשוט לא להסתבך בתחתית. אני שמח שעשינו מספיק נקודות כדי לשחק יותר בשקט. לא יעזור להצהיר על פלייאוף או לא, ההצהרה היא על המגרש. אנחנו עושים הכל בכל משחק כדי לנצח, ואם כמות הנקודות בסוף העונה הסדירה תספיק לפלייאוף העליון, נשמח מאוד”, סיכם.

כובש שער הניצחון, מוסטפא שייח יוסף הוסיף: “אין מה לבקש יותר מההרגשה הזאת. כל צעד שאני עושה בקריירה זה למען המשפחה, יש לי אבא שרואה אותי מלמעלה והכל בשבילו, אני משחק כדורגל בשביל המשפחה, רוצה לשמח אותם. אני גאה בעצמי בכל פעם שאני קופץ מדרגה ועכשיו אני בליגת העל, מבקיע ומכריע משחקים וזה לא מובן מאליו”.

מסוטפא שייח יוסף מאושר (עמרי שטיין)

“הרגע הגדול בקריירה? ברוך השם. נותנים לי הכל בסכנין, הצוות, המאמן, ההנהלה, השחקנים, הקהל. בכל מקום אני מקבל תמיכה ורואים את זה על המגרש, נותנים בי אמונה וברוך השם אני יודע להחזיר, אני מאמין בעצמי, אני במקום טוב. אנחנו משחקים ממשחק למשחק, רוצים לנצח כל משחק ואם זה יבוא אז יבוא. הרגליים על הקרקע, לא נדבר על פלייאוף עליון אחרי כל ניצחון”.