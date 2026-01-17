יום ראשון, 18.01.2026 שעה 00:07
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
25974-119313הפועל ת"א
241079-112914הפועל העמק
23970-116513מכבי ת"א
231113-120314הפועל ירושלים
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
201278-123114עירוני קריית אתא
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

"אני שמח, שיחקנו טוב יותר ככל שהמשחק התקדם"

מאמן הפועל י-ם, אלון, אחרי ה-68:96 על קריית אתא: "מדברים על זה שרוצים להשתפר בכל פעם, יש לנו זהות ואנו יודעים מי אנחנו". ומה אמר על הובר?

|
יונתן אלון (אורן בן חקון)
יונתן אלון (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים כבר התאוששה מההפסד למכבי תל אביב, כשניצחה ביורוקאפ באמצע השבוע די בקלות, כאשר הערב (שבת) היא חזרה לנצח גם בליגה עם 68:96 על עירוני קריית אתא.

מאמן הפועל י-ם, יונתן אלון, סיכם את המשחק: “מאוד שמחתי, שיחקנו טוב ככל שהמשחק התקדם, אני אוהב את זה שאנחנו מנסים להשתפר, ומדברים על זה שספורטאי טוב זה אחד שמנסה להיות טוב יותר וזה מן הרגל כזה, זה כיף לראות את זה ככה. עברנו דרך מאז המשחק הקודם איתם, יש לנו פה זהות ואנחנו יודעים יותר מי אנחנו ואני שמח שעשינו את המשחק הזה ככה.

“דיברנו על להיות קרובים ליריבה ולשמור גבוה, עמדה הגנתית טובה יותר וכשאתה דורש את זה ממך ואתה שחקן איכותי, זה מספיק. הזהות? אני חושב שזה לראיון גדול יותר, בוא נגיד שאני מבסוט ממה שהיה היום. רועי הובר? אולי ההחתמה הכי משמעותית בשנה שעברה, סידר לנו את הקבוצה מדהים ואני מבסוט עליו, אני מקווה שהבן שלי שמשחק עכשיו יגדל להיות כמוהו”.

