יום שבת, 17.01.2026 שעה 21:43
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1939-2419מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
845-1519מכבי בני ריינה14

השבת של הירושלמיות: תמונת מצב בליגת העל

בית"ר עלתה לפסגה, לפחות עד שב"ש תתארח אצל הפועל ת"א, בעוד הפועל י-ם הלחיצה את התחתית. סכנין עברה את נתניה והתקרבה להפועל פ"ת שבפלייאוף העליון

|
איליי מדמון, ירדן שועה, קינגס קאנגווה ועוז בילו (צלמי ONE)
איליי מדמון, ירדן שועה, קינגס קאנגווה ועוז בילו (צלמי ONE)

המחזור ה-19 של ליגת העל נפתח הערב (שבת) וסיפק לנו משחקים נהדרים עם דרמות גדולות, כשהתוצאות גרמו לטבלה להשתנות גם בחלק העליון וגם בחלק התחתון. רגע לפני שהמחזור יושלם עם משחק נוסף מחר ושני משחקים נוספים ביום שני, זה הזמן לעשות סדר.

במשחק שפתח את יום המשחקים, בית”ר ירושלים גברה 1:3 על הפועל פתח תקווה בזכות צמד דרמטי של דור חוגי בתוספת הזמן ועלתה אל המקום הראשון, לפחות עד שהפועל באר שבע תתארח ביום שני אצל הפועל תל אביב בבלומפילד. הקבוצה של ברק יצחקי גם פתחה פער של תשע נקודות ממכבי תל אביב השלישית, שתשחק מחר מול מכבי חיפה בסמי עופר.

בתחתית, הפועל ירושלים השיגה ניצחון אחרי זמן רב עם 0:2 על עירוני טבריה והתקרבה עד כדי שש נקודות ממנה. הקבוצה של זיו אריה, מהמקום הלפני האחרון, רחוקה נקודה בלבד מעירוני קריית שמונה, שמעל הקו האדום, ותארח ביום שני את הפועל חיפה.

דור חוגי. העלה את בית"ר לפסגה (חגי מיכאלי)דור חוגי. העלה את בית"ר לפסגה (חגי מיכאלי)

במשחק הבכורה של מ.ס אשדוד, הקבוצה לא הצליחה לנצח ונפרדה ב-0:0 עם בני ריינה. הקבוצה מעיר הנמל עשויה לרדת למקום ה-12 אם קריית שמונה תנצח את הפועל חיפה, והיא נמצאת רק ארבע נקודות מהפועל ירושלים שמתחת לקו. נועלת הטבלה מבחינתה אומנם ליקטה נקודה, אך יכולה להיות מאוכזבת מכך שהאדומים מהבירה ברחו ממנה, ותחזיק אצבעות להפועל חיפה מחר מול קריית שמונה.

במשחק הבכורה של רוני לוי, מכבי נתניה נכנעה 2:1 לבני סכנין, שעברה אותה בטבלה והשוותה את מספר הנקודות שלה להפועל פתח תקווה מהמקום השישי שמוביל בתום העונה הסדירה לפלייאוף העליון, בין היתר בזכות הניצחון של בית”ר ירושלים. גם היהלומים עדיין מתדפקים על דלתות הפלייאוף העליון ונמצאים שתי נקודות מאחורי המלאבסים והקבוצה מהמגזר.

רוני לוי ושרון מימר. מתדפקים על דלתות הפלייאוף העליון (עמרי שטיין)רוני לוי ושרון מימר. מתדפקים על דלתות הפלייאוף העליון (עמרי שטיין)

טבלת ליגת העל:

1. בית”ר ירושלים – 45 נקודות (24+ הפרש שערים)
2. הפועל באר שבע – 42 נקודות (+27 הפרש שערים), משחק חסר
3. מכבי תל אביב – 36 נקודות, משחק חסר
4. מכבי חיפה – 29 נקודות (+17 הפרש שערים), משחק חסר
5. הפועל תל אביב – 29 נקודות (+20 הפרש שערים), משחק חסר
6. הפועל פתח תקווה – 26 נקודות (+3 הפרש שערים)
7. בני סכנין – 26 נקודות (-3 הפרש שערים)
8. מכבי נתניה – 24 נקודות
9. עירוני טבריה – 21 נקודות
10. הפועל חיפה – 19 נקודות (-6 הפרש שערים), משחק חסר
11. מ.ס אשדוד – 19 נקודות (-15 הפרש שערים)
12. עירוני קריית שמונה – 16 נקודות (-6 הפרש שערים), משחק חסר
13. הפועל ירושלים – 15 נקודות
14. בני ריינה – 8 נקודות

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */