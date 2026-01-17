הפתעה: הפועל חדרה ומכבי חיפה נפרדו ב-0:0

הפלייאוף העליון בליגת נערים ב' – על, הליגה הבכירה לשנתון 2010, יצא לו היום (שבת) לדרך. המחזור ה-18 התקיים לו היום במלואו בחלק העליון, בעוד משחקי הפלייאוף התחתון הסתיימו להם לקראת סוף השבוע. מוקדם יותר היום, מכבי פתח תקווה ניצחה 1:3 בדרבי את הפועל פתח תקווה, כשהאחרונה הוליכה כבר 0:1.

| מכבי חיפה – הפועל חדרה 0:0

בשירות מכבי תל אביב ומכבי פתח תקווה. בזמן שהשתיים הללו השיגו ניצחונות היום, המוליכה, מכבי חיפה, איבדה שתי נקודות יקרות מול זו שנכנסה אל הפלייאוף העליון ברגע האחרון, בזכות הפרש שערים טוב יותר מהיריבה, הפועל ניר רמת השרון. חדרה עמדה היטב במגרש הקריר בחיפה וחזרה הביתה עם חיוך ואמונה שכניסתם לפלייאוף העליון לא הייתה מקרית.

| הפועל תל אביב – מכבי נתניה 3:1

היהלומים של בני לם פתחו את הפלייאוף העליון ברגל ימין, עם ניצחון 10 העונה בליגה, כשמתקרבים הם לכדי שלוש נקודות מזו שאירחה אותם היום. הפועל תל אביב היא הקבוצה היחידה בליגה שטרם סיימה משחק בתוצאת תיקו. אורן נחמיאס, מוחמד גבארין וחמוד אבו אחמד הבקיעו לנתניה, אדיסו אלמו צימק בדקה ה-87. עומרי ברזילי ומוחמד זחאלקה ראו כרטיס אדום.

| מכבי תל אביב – הפועל רעננה 0:3

שחקניו של יהונתן סופר עם ניצחון ליגה 13 במספר העונה. ספתח לפלייאוף העליון, בזכות שערים של עמית יהייס, תומר דבח ועידן סיסאי. לחבר'ה של ניב אוזן לא היה הרבה מה להציע הפעם וסופגת הקבוצה מהשרון את הפסדה השביעי בליגה. מכבי תל אביב ממשיכה להיות מושלמת במשחקי הבית שלה – ללא הפסדים. רעננה בהפסד ליגה שביעי העונה.