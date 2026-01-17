"לא סיטואציה שקיוויתי, אבל כרגע אני נהנה"

קרב התחתית בין בני ריינה למ.ס אשדוד הסתיים הערב (שבת) ב-0:0 ששירת יותר את האורחת מהדרום, שעצרה רצף של 6 הפסדים ולא איפשרה לאחרונה בטבלה להתקרב אליה, ואילו המארחת כנראה תשאב מעט עידוד מכך שלראשונה היא שמרה על שער נקי.

ניר ביטון אמר בסיום: “ניסינו ליזום, ללחוץ גבוה, מחצית ראשונה זה הלך יותר טוב. גם לעצור את רצף ההפסדים ולשמור על שער נקי זה לא מובן מאליו. מסתכלים כבר על המשחק הבא. הלך לי הקול, מוזר להיות על הקווים. לחץ אחר, בתור מאמן יותר קשה להשפיע על המשחק. אנחנו פה לייצר דרך וחזון למועדון, אין לי ספק שאנחנו נעשה את זה. אני כן רוצה להישאר בכדורגל, לא תכננו להגיע לסיטואציה הזו, אבל המועדון רואה כמה צעדים קדימה. לא סיטואציה שקיוויתי ורציתי, אבל כרגע אני נהנה מזה, משהו שכן רציתי לעשות”.

אדהם האדיה שיתף: “מחצית שנייה היינו מצוינים מבחינת שליטה וגישה של השחקנים, משחק ראשון שלא ספגנו, אבל היינו חייבים לקחת את המשחק הזה. אנטוניו ספר לא כשיר, סיים את השיקום שלו. לא מסתכלים על אחרים, צריכים לעשות את העבודה שלנו על המגרש. היום היה מגיע לנו לנצח, פשוט מאוד הכדור לא נכנס והיה חסר לנו קצת מחץ. אסור לנו להרים ידיים, אני כל אימון ומשחק נותן 200%. כל עוד זה אפשרי אין סיבה שזה לא יקרה”.