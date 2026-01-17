מכבי ת"א בראש, חדרה מובילה בפלייאוף התחתון

לאחר 17 משחקי ליגה, נפתח לו היום (שבת) הפלייאוף העליון וכך גם התחתון בליגת נערים א' - על, הליגה הבכירה לשנתון 2009. שלושה משחקים בפלייאוף העליון התקיימו להם, לצד שלושה משחקים בפלייאוף התחתון. כל משחקי המחזור (18) יינעלו ב-20 בחודש, כאשר מ.ס אשדוד תארח את הפועל קריית שמונה בפלייאוף התחתון.

פלייאוף עליון

מכבי תל אביב – הפועל ירושלים 0:5

ניצחון 17 במספר העונה לחבר'ה של ארז בלפר. לשחקניו של עודד ברנע לא היו תשובות של ממש לאיכויות שיש במכבי תל אביב. המארחים ניצחו בזכות שערים של נועם עזרן (צמד), דניאל בן שושן, און יונה ועידו יוסף. הפועל ירושלים עם הפסד ליגה שמיני העונה, מה שאומר שהיא נשארת במקום השמיני והאחרון. למכבי תל אביב כבר 51 נקודות בליגה.

מכבי פתח תקווה – הפועל רעננה 0:1

רעננה הקשתה אך נותרה עם המחמאות בלבד. ארז דידי, בשער ליגה 11 העונה, קבע את תוצאת המשחק, כשהבקיע בדקה ה-15 להתמודדות. מכבי פתח תקווה פותחת ברגל ימין את הפלייאוף העליון, כשרשמה ניצחון 12 במספר העונה. רעננה סופגת הפסד חמישי העונה ולרשותה 33 נקודות לעת עתה.

הפועל תל אביב – הפועל כפר סבא 2:3

הירוקים מהשרון, שנכנסו ברגע האחרון אל הפלייאוף העליון, מסיימים משחק שכולו מחמאות, אך ללא נקודות. צמד של איתי רוזנבליט, שהגיע בכלל מהנהלל יזרעאל, לא הספיק מול שערים של פואד גנאים (צמד) ויובל בן משה שהביאו למהפך במשחק. הפועל תל אביב הקבוצה היחידה בליגה שטרם הפסידה העונה. כפר סבא עם הפסד תשיעי כבר.

הפועל תל אביב נערים א' (אדיבות המועדון)

מכבי חיפה – מכבי נתניה (18/01, קצף תחתון חיפה, 15:30)

פלייאוף תחתון

הפועל חדרה – מ.כ. נהלל יזרעאל 0:3

שערים של אדם אברמוביץ (צמד) וירין עמר קבעו כי הפועל חדרה סוגרת המחזור בראש טבלת הפלייאוף התחתון. נהלל יזרעאל, לעומת זאת, שבוע נוסף במקום האחרון, שמוביל בתום העונה אל הליגה השנייה בנערים א'. מתוך 18 משחקים, נהלל יזרעאל הפסידה ב-14 מהם. שבע מתוך 10 הנקודות שהשיגה העונה נהלל יזרעאל היו במשחקי החוץ. הפעם, זה לא עבד.

בני יהודה ת"א – בית"ר טוברוק 3:1

טוברוק משיגה שלוש נקודות יקרות ובורחת במעט מהתחתית, כשעולה היא מעל בני יהודה ת"א בטבלה. בניצחונה החמישי העונה, הקבוצה מנתניה עם 18 נקודות, בזכות שערים של ירין אוחיון, רנאל דוידוב ושון חלפון. נהוראי אלפיה צימק ל-2:1 בבעיטת עונשין, בשער שלא הספיק למקומיים. בני יהודה סופרת כבר 12 הפסדים.

בית'ר טוברוק נערים א' (באדיבות המועדון)

הפועל פתח תקווה – בני סכנין 0:4

הכחולים מפתח תקווה שומרים על המקום השלישי בפלייאוף התחתון, כשהם פותחים ברגל ימין מול סכנין שסופגת הפסד 11 במספר העונה. אם קריית שמונה תנצח את אשדוד בשלישי, סכנין תרד אל המקום ה-17 והלפני האחרון. את ניצחונה השביעי העונה של פתח תקווה הביאו יונתן מעוז (צמד), נתנאל טפרה ואור צמח.

הפועל פתח תקווה נערים א' (באדיבות המועדון)

הפועל באר שבע – בית"ר ירושלים (18/01, וסרמיל 4 באר שבע, 19:00)

מ.ס אשדוד – הפועל קריית שמונה (20/01, הסינתטיקו באשדוד, 17:00)