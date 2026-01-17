יום שבת, 17.01.2026 שעה 20:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2140-2319עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1529-1819הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

״אנחנו בעונה שלא נהנים בה, מרוצים מהניצחון״

זיו אריה, מאמן הפועל י-ם, אמר לאחר הניצחון: ״עד כה היינו מפסידים משחקים כאלה, אני תמיד מדבר עם השחקנים אמת״. חודדה: ״משחק תחתית טיפוסי״

|
זיו אריה (אורן בן חקון)
זיו אריה (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים ניצחה הערב (שבת) 0:2 את עירוני טבריה ולקחה שלוש נקודות חשובות במסע ההיחלצות שלה מהקו האדום. האדומים נמצאים כעת נקודה מהקו, כשקריית שמונה עם משחק חסר.

בסיום, מאמן הקבוצה מהבירה, זיו אריה, דיבר: ״משחק שלא היה בו כדורגל גדול. זה התחיל מפנדל מהיר ועוד גול בקרן. הפסדנו בעבר משחקים כאלה, אז כרגע אנחנו מרוצים מהניצחון. אנחנו לא בעונה שנהנים מכלום, צריך להמשיך ולעמוד במטרות. השחקנים מודעים להוראות שלי, גם להם העונה קשה. נמשיך להיות איתם״.

״אני בוחר את הסגל וההרכב שמתאים לכל משחק, כך היה וכך יהיה. אני לא מזעזע את השחקנים, תמיד מדבר איתם את האמת. אני לא מתעסק בכל נושא סדריק דון, אם הוא נשאר נמשיך להשתמש בו ואם לא אז ניפרד ונאחל בהצלחה״, המשיך המאמן.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

על הרכש החדש אמר: ״רקוניאץ׳ חלוץ טוב, פחדתי עליו קצת ואני מקווה שיתרום לנו. אני לא עוסק בסטטיסטיקות, הוא חלוץ טוב ומקווה שהוא יתרום לנו הרבה. אני מאמן את מי שיש, יש לנו מנהל מקצועי שיעשה מה שהוא חושב״.

מאמן המפסידה, אלירן חודדה, אמר: ״משחק תחתית טיפוסי. הם הבקיעו שני שערים מנייחים וחוץ מזה לא ממש סיכנו אותנו. לא היינו מרוכזים מספיק בנייחים ועל זה נפלנו, כי חוץ מזה הם לא בעטו. שלטנו במחצית השנייה והיינו על קצה הרחבה כל הזמן. בזה נגמר המשחק״.

אלירן חודדה (אורן בן חקון)אלירן חודדה (אורן בן חקון)

על בית הדין ונושא החוזים אמר חודדה: ״זה לא משפיע עלינו, אנחנו מתעסקים בכדורגל ובעבודה שלנו, מי שצריף לטפל בשאר הדברים מטפל. לגבי ינואר, אנחנו עוד מנסים להתחזק. גם בהתקפה וגם בשחקן קישור, נראה לאן זה יוביל״, סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */