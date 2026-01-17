יום שבת, 17.01.2026 שעה 19:38
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4817-4320ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2428-1920אתלטיק בילבאו8
2434-2020ג'ירונה9
2324-2519אלצ'ה10
2222-1619ראיו וייקאנו11
2127-2419ריאל סוסיאדד12
2130-2420מיורקה13
2125-1519חטאפה14
2030-2419סביליה15
1922-1819אוססונה16
1924-1619אלאבס17
1731-1819ולנסיה18
1432-2119לבאנטה19
1328-919אוביידו20

מיורקה גברה 2:3 על בילבאו, שלושער למוריצ׳י

במשחק מטורף ורבע שערים, המארחת השיגה ניצחון ביתי חשוב שעזר לה לצאת מהתחתי, בזכות משחק אדיר של החלוץ. אונאי גומס וניקו וויליאמס כבשו מנגד

|
ודאט מוריצ׳י מאושר (IMAGO)
ודאט מוריצ׳י מאושר (IMAGO)

המחזור ה-20 בליגה הספרדית נמשך היום (שבת) ואחרי שריאל מדריד ניצחה 0:2 את לבאנטה במשחק המוקדם, מיורקה אירחה את אתלטיק בילבאו. בסיום, המארחת ניצחה 2:3 וטיפה מהתחתית, בזכות שלושער של ודאט מוריצ׳י.

המשחק נפתח בסערה כשמוריצ׳י כבש כבר בדקה החמישית לזכות מיורקה, אך שלוש דקות בלבד חלפו ואונאי גומס איזן את התוצאה. בדקה ה-42 מוריצ׳י בעט פנדל, החמיץ וכבש את הריבאונד בדרך ל-1:2. על סף הירידה להפסקה, ניקו וויליאמס איזן ושוב היתרון של מיורקה החזיק רק שלוש דקות.

בדקה ה-69 הכתומים שוב קיבלו כדור עונשים מ-11 מטרים, מוריצ׳י הפעם בעט ישר לרשת ושוב החזיר את מיורקה ליתרון. דקה לאחר השער גורקה גורוזטה ספג כרטיס צהוב שני והורחק. עד הסיום לא נכבשו עוד שערים ומיורקה יצאה עם ידה על העליונה, בדרך למקום ה-13 בטבלה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */