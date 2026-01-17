"זאת ההופעה הטובה ביותר של יונייטד העונה"

והעיר נצבעה באדום. מנצ’סטר יונייטד יצאה היום (שבת) לדרך חדשה בהובלתו של מייקל קאריק, כשהיא רשמה ניצחון 0:2 גדול על היריבה העירונית, מנצ’סטר סיטי, במשחק שמחזק את הקלישאה “לדרבי חוקים משלו”. התקשורת האנגלית כמובן לא חסכה בתגובות למה שאירע.

“קאריק חזר לפני פחות משבוע וכבר אחראי להופעה הטובה ביותר של יונייטד העונה, לאווירה הטובה ביותר ולמיקום הגבוה ביותר שלה בליגה”, סיכמו ב’סאן’ הבריטי וציננו: “המזל היה לצידו כשהוא קיבל סגל עם שני פצועים בלבד, כשהוא גם מתחזק עם חזרתם של בריאן אמבומו ואמאד דיאלו”.

הראשון כמובן כבש את השער הראשון בהופעתו הראשונה אחרי חודש, כשהשדים האדומים בוודאי נושמים לרווחה לאחר שקמרון הודחה מאליפות אפריקה בשבוע שעבר. זה היה הניצחון הראשון של יונייטד על סיטי באולד טראפורד מאז ינואר 2023 – בדיוק 3 שנים. הם עולים לפחות זמנית למקום הרביעי בטבלה.

בתקשורת האנגלית לא חסכו כמובן בביקורות על התכולים: “התקוות להשיב את האליפות הולכות ודועכות במהירות, זה היה נס שהם ספגו רק שני שערים”. המחמאות הלכו לג’נלואיג’י דונארומה שהיה: “כמעט בלתי חדיר עד אותו שער של אמבומו”.