פרץ ערך בכורה בליגה וספג פעמיים ב-2:1 להאל

אחרי הופעת הבכורה במסגרת הגביע, דניאל פרץ רשם היום (שבת) משחק ראשון גם במסגרת הליגה במדי סאות’המפטון, קבוצתו החדשה אליה הושאל בתחילת החודש, אך בשונה מהמשחק נגד דונקסטר שהסתיים בניצחון, הפעם פרץ חווה את טעם ההפסד כשספג פעמיים ב-2:1 להאל.

השוער הישראלי פתח בין הקורות לראשונה, אך כבר אחרי 20 דקות ספג את הראשון אחרי טעות בהגנת קבוצתו, שהובילה לאיבוד במצב מסוכן ומשם הדרך לרשת הייתה קצרה. בדקה ה-34 הוציא פרץ מהרשת כדור נוסף, אחרי שנגיחה של היריבה חדרה אותו בדרך אל השער.

הקדושים הצליחו לצמק לקראת הסיום אך כאמור זה לא הספיק, כשהשוער עמד למבחן שלוש פעמים בסך הכל, אך נכנע פעמיים ופעם אחת הצליח לעצור ניסיון של האל. במחזור הבא, סאות’המפטון תפגוש את שפילד יונייטד שצמודה אליה בטבלה.