רק 1:1 לליברפול מול ברנלי, צ'לסי חזרה לנצח

אחרי שיום המשחקים (שבת) שפתח את המחזור ה-22 של הפרמייר ליג נפתח עם 0:2 גדול של יונייטד על סיטי בדרבי של מנצ’סטר, הוא נמשך עם מספר משחקים נוספים. ליברפול שוב אכזבה עם 1:1 מול ברנלי באנפילד, צ’לסי חזרה לנצח עם 0:2 על ברנטפורד, בעוד טוטנהאם ספגה בתוספת הזמן ונכנעה בבית 2:1 לווסטהאם. סנדרלנד, עדיין ללא טאבי, גברה 1:2 על קריסטל פאלאס ולידס ליקטה נקודות יקרות בזכות 0:1 דרמטי בתוספת הזמן על חשבונה של פולהאם.

ליברפול – ברנלי 1:1

ממשיכה לאכזב. עדיין ללא מוחמד סלאח, שעוד נמצא עם נבחרת מצרים באליפות אפריקה, הרדס שוב לא הצליחו לנצח באנפילד יריבה שהם עדיפים עליה על הנייר. החניכים של ארנה סלוט כבר הובילו בזכות שער של פלוריאן וירץ בדקה ה-43, שכיפר על החמצת פנדל של דומיניק סובוזלאי עשר דקות לפני כן, אך מרקוס אדוארדס איזן עם שער מפתיע בדקה ה-65.

צ’לסי – ברנטפורד 0:2

אחרי חמישה משחקים ליגה ללא ניצחון, הבלוז הצליחו לרשום ניצחון יוקרתי בסטמפורד ברידג’ ולעצור את היריבה, שהחזיקה ברצף של שני ניצחונות וחמישה משחקי ליגה ללא הפסד. ז’ואאו פדרו ניצל בישול של אנסו פרננדס כדי להעלות את הלונדונים ליתרון בדקה ה-26, קול פאלמר הכפיל עם פנדל מדויק בדקה ה-76.

קול פאלמר חוגג עם החברים (IMAGO)

טוטנהאם – ווסטהאם 2:1

תוצאה מפתיעה במשחק בין שתי הקבוצות הלונדוניות מתחתית הטבלה. כריסנסיו סאמרוויל העלה את הפטישים ליתרון בדקה ה-15, כריסטיאן רומרו ניצל בישול של פדרו פורו וקבע שוויון בדקה ה-63, אך קאלום ווילסון העניק לאורחת את הניצחון עם שער דרמטי בתוספת הזמן. טוטנהאם רשמה משחק חמישי ברציפות בליגה ללא ניצחון, בעוד ווסטהאם ראתה לראשונה ניצחון ליגה מזה חודשיים.

קונור גלאגר מאוכזב (IMAGO)

סנדרלנד – קריסטל פאלאס 1:2

עדיין ללא הרכש החדש שהגיע מהפועל פתח תקווה, ג’וסלין טאבי, שלא נכלל בסגל, סנדרלנד הצליחה להשיג מהפך מרשים ולקטוע רצף של חמישה משחקי ליגה ללא ניצחון (ארבעה מהם הסתיימו בתוצאות תיקו). מנגד, פאלאס המשיכה להתדרדר והיא לא ניצחה בליגה מזה חודש.

ג'וסלין טאבי מוצג על הדשא בסנדרלנד (IMAGO)

לידס יונייטד – פולהאם 0:1

בתום דרמה גדולה, לידס התרחקה מהקו האדום. אחרי ארבעה משחקים רצופים בליגה ללא ניצחון, לוקאס אנמצ’ה כבש שער דרמטי בתוספת הזמן והעניק לקבוצתו נקודות יקרות. בצד השני, הקוטג’רס נעצרו אחרי חמישה משחקי ליגה ללא הפסד.