הכי דרמטי שיש: 2:3 לדורטמונד על סט. פאולי

המחזור ה-18 של הליגה הגרמנית נמשך היום (שבת), כשבמשחקי הצהריים, דורטמונד גברה 2:3 הכי דרמטי שיש על סט. פאולי. בנוסף, הופנהיים ניצחה 0:1 את באייר לברקוזן בבית, פ.צ קלן גברה 1:2 על מיינץ, וולפסבורג והיידנהיים נפרדו ב-1:1 והמבורג סיימה ב-0:0 מאכזב עם ברוסיה מנשנגלדבאך.

ברוסיה דורטמונד – סט. פאולי 2:3

בדרמה של ממש, האחרונה בטבלה הייתה קרובה מאוד להפתיע את הצהובים ולקחת מהם נקודה, אך לבסוף המארחת התאוששה. ג’וליאן ברנדט העלה אותה ליתרון רגע לפני הירידה להפסקה. קארים אדיימי הכפיל בדקה ה-54, אך ג’יימס סנדס וריקי ג’ייד-ג’ונס השוו ל-2:2. אמרה צ’אן כבש את שער הניצחון לדורטמונד עמוק בתוספת הזמן, כשדייק מהנקודה הלבנה.

הופנהיים – באייר לברקוזן 0:1

המארחת המשיכה את כושרה הנהדר, כשגברה על החבורה של קאספר הוילמנד ורשמה משחק רביעי ברציפות ללא הפסד, כשהיא גם עולה לפחות זמנית למקום השלישי בטבלת הבונדסליגה. שער של וואוטר בורגר בדקה התשיעית עשה את ההבדל.

תוצאות נוספות

פ.צ קלן – מיינץ 1:2

וולפסבורג – היידנהיים 1:1

המבורג – ברוסיה מנשנגלדבאך 0:0