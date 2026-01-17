יום שבת, 17.01.2026 שעה 19:06
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
3811-3316מכבי אחי נצרת1
3214-2616מכבי נווה שאנן2
2818-3015מ.ס. טירה3
2816-2516הפועל כרמיאל4
2713-2316מכבי אתא ביאליק5
2722-2816הפועל ב.א.גרבייה6
2220-2016הפועל בית שאן7
2123-1916בני מוסמוס8
1817-1616הפועל מגדל-העמק9
1822-1516צעירי אום אל פאחם10
1831-2016עירוני נשר11
1535-1916צעירי טמרה12
1426-2216הפועל עראבה13
1428-1816הפועל טירת הכרמל14
1023-915מכבי נוג'ידאת15
227-1916הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
4212-4016מכבי קרית גת1
2819-2116מ.ס. דימונה2
2716-2516מ.כ. צעירי טירה3
2520-2916מכבי יבנה4
2421-2716מ.כ. ירושלים5
2426-2416בית"ר יבנה6
2225-2916מכבי עירוני אשדוד7
2219-1915שמשון תל אביב8
2121-2116מ.כ. כפ"ס9
2124-2016מכבי קרית מלאכי10
1925-2716מ.כ. חולון ירמיהו 11
1927-1916הפועל הרצליה12
1816-1416הפועל אזור13
1632-1516הפועל ניר רמה"ש14
1430-1316הפועל מרמורק15
1225-1915בית"ר נורדיה ירושלים16

מכבי אחי נצרת פתחה פער של 6 נקודות בצמרת

במשחק ההשלמה שנעל את המחזור הראשון בסיבוב השני, המוליכה רשמה 2:3 על נועלת הטבלה. אחמד עאבד, חמזה מוואסי וח'אלד סלימאן סגרו עניין בחצי הראשון

|
שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני מכבי אחי נצרת חוגגים (חג'אג' רחאל)

המחזור ה-16 בליגה א' צפון ננעל מוקדם יותר היום (שבת) כאשר מכבי אחי נצרת, מוליכת הטבלה, רשמה 2:3 על הפועל אום אל פאחם, נועלת הטבלה. ניצחונה ה-12 של אחי נצרת מגיע בזמן שמכבי נווה שאנן ומכבי אתא ביאליק איבדו אתמול (שישי) נקודות מול יריבותיהן, מה שאומר שהירוקים מעילוט בפער של שש נקודות מהמקום השני.

בשעה 14:30 הוציא לדרך ההתמודדות, באצטדיון עילוט שבנצרת, רועי גולדשטיין, לצד קווניו, אביב שפיצר ואוראל עמוס. לאחר תשע דקות משחק, המקומיים עלו ליתרון של 0:1 משער של אחמד עאבד, הרכש החדש-ישן של המועדון, מי שגדל במקום וחזר בכדי להוביל הקבוצה אל הליגה הלאומית בחזרה. שער שני ברציפות שלו, מאז נחת בליגה א'.

בדקה ה-15, מכבי אחי נצרת הכפילה התוצאה, כשחמזה מוואסי קבע 0:2 למקומיים, בשערו ה-10 העונה בכל המסגרות. החלוץ המסוכן משחק מזה שלוש עונות בליגה א', כשאת תחילת דרכו עשה בליגת העל עם מ.ס. אשדוד ולאחר מכן עבר לשחק במעט בליגה הלאומית. בעונה החולפת השאיר את צעירי טירה בליגה א' דרום עם שבעה שערי ליגה.

שחקני מכבי אחי נצרת (חגשחקני מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

מכבי אחי נצרת המשיכה לשלוט על כר הדשא המקומי, לעיניי הקהל שלה, כשבדקה ה-34 ח'אלד סלימאן הרשית וקבע 0:3 חלק על הפועל אום אל פאחם. סלימאן, בן ה-26, הגיע בעונה החולפת למכבי אחי נצרת והפך בן רגע לאהוב המקום. מדובר בשחקן שגדל בבועיינה נוג'ידאת, שם שיחק במשך חמש עונות, כולל בעונת 2019/20, עונה שזכורה כעונת עלייה מליגה ב' לליגה א'.

חמש דקות לפני תום המחצית הראשונה, ביאן אבוריא צימק התוצאה לכדי 3:1. אבוריא הצטרף לאום אל פאחם אחרי שפתח עונה עם הפועל בית שאן בכלל, במדיה הבקיע שער אחד, ב-2:2 מול הפועל עירוני כרמיאל בתחילת העונה. אבוריא מכיר היטב המקום, הרי שאחרי שסיים גיל נוער בבני סכנין הגיע היישר לליגה ב' (2016/17) והצטרף להפועל אום אל פאחם.

במחצית השנייה הכניס מג'ד אגבאריה את רועי מרדכי מהספסל, כשזה מכניע את יאזן עואד בדקה ה-95 וקבוע את תוצאת המשחק, 2:3 למכבי אחי נצרת. מרדכי עם תשעה שערים בכל המסגרות בעבור הפועל אום אל פאחם העונה. מרדכי הגיע העונה לאום אל פאחם כשלא שיחק משחק רשמי מאז 19/01/2024, כשאז היה שייך למכבי נווה שאנן, בעודה משחקת בליגה ב'.

עללא סאיג יכול להיות מרוצה מהדרך של מכבי אחי נצרת. לקבוצה 12 ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים, במאזן שערים חיובי העומד על 11:33, לצד 38 נקודות. מדובר בקבוצה הפורייה בליגה, לצד זאת שספגה הכי מעט שערים בליגה. הפועל אום אל פאחם? במקום ה-16 והאחרון עם ארבע נקודות בלבד ושמונה הפסדים.

/* LAST / NEXT ROUNDs */