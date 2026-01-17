מכבי אחי נצרת פתחה פער של 6 נקודות בצמרת

המחזור ה-16 בליגה א' צפון ננעל מוקדם יותר היום (שבת) כאשר מכבי אחי נצרת, מוליכת הטבלה, רשמה 2:3 על הפועל אום אל פאחם, נועלת הטבלה. ניצחונה ה-12 של אחי נצרת מגיע בזמן שמכבי נווה שאנן ומכבי אתא ביאליק איבדו אתמול (שישי) נקודות מול יריבותיהן, מה שאומר שהירוקים מעילוט בפער של שש נקודות מהמקום השני.

בשעה 14:30 הוציא לדרך ההתמודדות, באצטדיון עילוט שבנצרת, רועי גולדשטיין, לצד קווניו, אביב שפיצר ואוראל עמוס. לאחר תשע דקות משחק, המקומיים עלו ליתרון של 0:1 משער של אחמד עאבד, הרכש החדש-ישן של המועדון, מי שגדל במקום וחזר בכדי להוביל הקבוצה אל הליגה הלאומית בחזרה. שער שני ברציפות שלו, מאז נחת בליגה א'.

בדקה ה-15, מכבי אחי נצרת הכפילה התוצאה, כשחמזה מוואסי קבע 0:2 למקומיים, בשערו ה-10 העונה בכל המסגרות. החלוץ המסוכן משחק מזה שלוש עונות בליגה א', כשאת תחילת דרכו עשה בליגת העל עם מ.ס. אשדוד ולאחר מכן עבר לשחק במעט בליגה הלאומית. בעונה החולפת השאיר את צעירי טירה בליגה א' דרום עם שבעה שערי ליגה.

שחקני מכבי אחי נצרת (חג'אג' רחאל)

מכבי אחי נצרת המשיכה לשלוט על כר הדשא המקומי, לעיניי הקהל שלה, כשבדקה ה-34 ח'אלד סלימאן הרשית וקבע 0:3 חלק על הפועל אום אל פאחם. סלימאן, בן ה-26, הגיע בעונה החולפת למכבי אחי נצרת והפך בן רגע לאהוב המקום. מדובר בשחקן שגדל בבועיינה נוג'ידאת, שם שיחק במשך חמש עונות, כולל בעונת 2019/20, עונה שזכורה כעונת עלייה מליגה ב' לליגה א'.

חמש דקות לפני תום המחצית הראשונה, ביאן אבוריא צימק התוצאה לכדי 3:1. אבוריא הצטרף לאום אל פאחם אחרי שפתח עונה עם הפועל בית שאן בכלל, במדיה הבקיע שער אחד, ב-2:2 מול הפועל עירוני כרמיאל בתחילת העונה. אבוריא מכיר היטב המקום, הרי שאחרי שסיים גיל נוער בבני סכנין הגיע היישר לליגה ב' (2016/17) והצטרף להפועל אום אל פאחם.

במחצית השנייה הכניס מג'ד אגבאריה את רועי מרדכי מהספסל, כשזה מכניע את יאזן עואד בדקה ה-95 וקבוע את תוצאת המשחק, 2:3 למכבי אחי נצרת. מרדכי עם תשעה שערים בכל המסגרות בעבור הפועל אום אל פאחם העונה. מרדכי הגיע העונה לאום אל פאחם כשלא שיחק משחק רשמי מאז 19/01/2024, כשאז היה שייך למכבי נווה שאנן, בעודה משחקת בליגה ב'.

עללא סאיג יכול להיות מרוצה מהדרך של מכבי אחי נצרת. לקבוצה 12 ניצחונות, שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים, במאזן שערים חיובי העומד על 11:33, לצד 38 נקודות. מדובר בקבוצה הפורייה בליגה, לצד זאת שספגה הכי מעט שערים בליגה. הפועל אום אל פאחם? במקום ה-16 והאחרון עם ארבע נקודות בלבד ושמונה הפסדים.