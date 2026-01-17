יום שבת, 17.01.2026 שעה 19:05
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4520-4419בית"ר ירושלים1
4216-4318הפועל ב"ש2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2631-3419הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

בילו ופראיזו בהרכב הבכורה של רוני לוי לסכנין

ה-11 הראשונים של מאמן נתניה למשחק נגד הקבוצה מהבירה ב-19:30, יכללו גם את שיח יוסף ואבוהב. בושנאק, קוג'ו ומירניאן יפתחו אצל שרון מימר מנגד

|
רוני לוי (רועי כפיר)
רוני לוי (רועי כפיר)

ליגת העל ממשיכה לצבור תאוצה משבוע לשבוע וכשאנחנו תכף באמצע הסיבוב השני קבוצות ממשיכות לנסות לצבור נקודות, כאשר בשעה זו מפגש מסקרן במיוחד מתקיים באצטדיון דוחא, שם בני סכנין מארחת את מכבי נתניה במסגרת המחזור ה-19 של הליגה הבכירה בישראל.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, מארון גנטוס, חסן חילו, אלון אזוגי, קרלו ברוצ’יץ’, בסיל חורי, עומר אבוהב, מוסטפא שיח יוסף, ג’בייר בושנאק, מתיו קוג’ו וארתור מירניאן.

הרכב מכבי נתניה: עומר ניראון, יובל שדה, דניס קוליקוב, רותם קלר, כארם ג’אבר, מאור לוי, איתי בן שבת, עזיז אואטרה, הריברטו טבארש, עוז בילו ולוקאס פראיזו.

נתחיל מהאורחת, שסיימה ב-1:1 מול הפועל ירושלים ואז פיטרה את יוסי אבוקסיס, כאשר בני לם עמד על הקווים בהדחה מביכה במיוחד עם 2:0 בבית נגד מכבי יפו בגביע המדינה. ההדחה עשתה את שלה ולא הרבה אחריה הגיע מינוי, כאשר רוני לוי חתם ועורך בכורה על הקווים כאן.

מנגד, סכנין הייתה בכושר טוב, עד שהיא נקלעה לרצף הקשה שיש לכל הקבוצות העונה בדמות הפועל ב”ש ואז מכבי ת”א אחת אחרי השנייה. המפגש נגד הדרומיים נגמר ב-5:0 ולצהובים שרון מימר ושחקניו הפסידו 1:0, אז כעת הם רוצים לשוב למסלול.

בסיבוב הראשון במפגש בין שני הצדדים, שהיה אי שם בחודש אוקטובר, דווקא סכנין רשמה 1:2 באצטדיון בשרון ואספה שלוש נקודות. אחמד טאהא כבש ראשון בדקה ה-34, מאור לוי השווה בדקה ה-64 ועמוק בתוספת הזמן פנדל של איאד אבו עביד נתן שלוש נקודות למימר.

