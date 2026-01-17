יום שבת, 17.01.2026 שעה 18:23
כדורגל עולמי

קאריק: "מרגיש גאווה", פפ: "הגיע אדום לדאלוט"

מאמן יונייטד חגג וצינן אחרי ה-0:2 בדרבי של מנצ'סטר: "היינו יוצאי דופן, אך לא צריך להיסחף". מאמן סיטי: "אי אפשר לתרץ, הקבוצה הטובה ניצחה"

הדרבי של מנצ’סטר הסתיים היום (שבת) עם ניצחון 0:2 של יונייטד על סיטי, כשלשדים האדומים עם מייקל קאריק בבכורה על הקווים, כבשו בריאן אמבואמו ופטריק דורגו. התכולים מנגד, עם משחק ליגה רביעי ברציפות בו הם לא מצליחים לקחת שלוש נקודות.

קאריק דיבר בסיום ההתמודדות: “אני לא רוצה להיסחף עם כל העניין של ה-DNA של המועדון. רצינו לשחק טוב ולהיות טובים בהגנה כקבוצה. הרגשנו שיש לנו איום בהתקפות המעבר. כשהיה לנו את הכדור חשבתי שנראינו מסוכנים. לא יכולתי לבקש יותר. השחקנים עמדו נכון טקטית והתמודדו עם הסיטואציה בפן המנטלי. האולד טראפורד זה מקום קסום”.

המאמן הנוכחי של יונייטד הוסיף: “בימים האחרונים הייתה לי הרגשה אמיתית עד כמה השחקנים רוצים לתת את תחושת ההצלחה הזו לאוהדים. דאגתי שהתחושה הזו תעלה כי הם כל כך להוטים לעשות טוב. אבל הם ניהלו את הצד הרגשי של המשחק בצורה יוצאת דופן. זה גרם לי גאווה, אבל אנחנו לא צריכים להיסחף”.

מנצ׳סטר יונייטד בטירוף (IMAGO)מנצ׳סטר יונייטד בטירוף (IMAGO)

גם האיש על הקווים בצד השני, פפ גווארדיולה, הגיב למשחק: “הקבוצה הטובה יותר ניצחה. היה להם משהו שלא היה לנו. לא היינו ברמה הנדרשת כדי לנצח את המשחק הזה. בהרבה תחומים, לא היינו שם. הם היו טובים יותר. הייתה להם אנרגיה שלא הייתה לנו”.

על האירוע בו דייגו דאלו לא קיבל אדום לאחר עבירה גסה על דוקו, אמר הספרדי: “האם זה היה כרטיס אדום? כן. אבל זה יהיה גרוע מצידי, כמאמן, להאשים את הכרטיס האדום. האם הייתי משנה אותו? כן. האם זה היה משנה את המשחק? מי יודע. אם לשחקנים היה את זה כתירוץ, אז יש לנו בעיה גדולה”. על המעבר המסתמן של מארק גואהי: “כנראה שזה קרוב”.

