דון על הספסל, רקוניאץ' בהרכב הפועל ירושלים

לאחר שסיימה את דרכה בגביע המדינה בשלב שמינית הגמר לאור הפסד 2:1 להפועל באר שבע באמצע השבוע, הפועל ירושלים תארח היום (שבת, 17:30) את עירוני טבריה במשחק החזרה של הקבוצה מהבירה לליגה המקומית.

הרכב הפועל ירושלים: נדב זמיר, יהונתן ליש, דוד דומג’ני, הראל שלום, אופק נדיר, ג’ון אוטומאו, אווקה אשטה, איליי מדמון, נדים ורסאנה, אנדרו אידוקו, מרקו רקוניאץ’.

הרכב עירוני טבריה: עידו שרון, סמביניה, אונדריי באצ’ו, רון אונגר, אלי בלילתי, פיראס אבו עקל, דוד קלטינס, ניב גוטליב, דניאל גולאני, סטניסלב בילנקי ואיתמר שבירו.

הקבוצה של זיו אריה עדיין מתחת לקו האדום, כאשר היא לא ניצחה בארבעת המשחקים האחרונים שלה במפעל הבכיר בישראל, והיא עם 12 נקודות במאזנה, ארבע מתחת לקריית שמונה שבחוף המבטחים. במחזור הקודם האדומים מהבירה נפרדו ב-1:1 דרמטי במיוחד נגד מכבי נתניה, והפעם ירצו לשמור על הבית ולקחת את מלוא הנקודות.