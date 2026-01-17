אחרי בליץ: 1:3 למכבי פ"ת על הפועל פ"ת בדרבי

משחקי הפלייאוף העליון בליגת נערים ב׳ יצאו הבוקר (שבת) לדרך, כאשר במוקד המחזור, מכבי פ״ת גברה 1:3 בביתה על הפועל.

הקבוצה המארחת של טל מציורו הגיעה למשחק מהמקום השלישי בטבלה, מרחק חמש נקודות מהמוליכה מכבי חיפה בעוד גיא רוזנצוויג וחניכיו מדורגים במקום השישי, ושמרה על מקומה בטבלה.

דווקא הפועל, שכבר ניצחה דרבי חוץ אחד העונה, פתחה טוב יותר וירדה למחצית ביתרון 0:1 משער של אלון קינדלר בתום איבוד כדור בהגנת מכבי.

אלא שבמחצית השנייה, בליץ של חמש דקות של מכבי, הוביל למהפך בזק משערים של יונתן קוריאט (בנו של הקומיקאי שלומי קוריאט שהגיע לצפות בו), תומר בוזוקשוילי ואורי אהל שקבעו את תוצאת הסיום.

שחקני נערים ב' של מכבי פתח תקווה חוגגים (שחר גרוס)

מהלך המשחק

דקה 26: הפועל פ״ת עלתה ל-0:1: דקה אחרי המצב הראשון במשחק שהיה גם הוא של הפועל מנגיחה של אור בוארון, הפועל חטפה כדור בחלק האחורי של מכבי. כדור רוחב טוב מצא את אלון קינדלר, שלא התקשה לגלגל מקרוב.

האוהדים בדרבי (שחר גרוס)

שחקני נערים ב' של הפועל ומכבי פתח תקווה (שחר גרוס)

לא הספיק. שחקני נערים ב' של הפועל פתח תקווה (שחר גרוס)

דקה 28: כמעט השני של האורחים. איבוד כדור של מכבי לאחר קרן הוביל למתפרצת שכולה הייתה מבית היוצר של איברהים סומהורו שדהר מגרש שלם ונהדף ע״י ריבק.

דקה 37: בעיטה ראשונה לשער של מכבי כאשר כדור שטוח ומסוכן של ניתאי רייבי נהדף לקרן.

דקה 50: עוד איבוד כדור בחלק האחורי של מכבי סידר מצב בעיטה לטדי וולדמיכאל שהלכה קרוב לקורה של ריבק.

דקה 55: עוד טעות בהגנה, כשהפעם ריבק יצא משערו ומול שער חשוף וולדמיכאל בעט החוצה.

דקה 57: הכי קרוב של מכבי לשוויון כאשר בתום התקפה יפה בוזוקשוילי נגח הרמה טובה שהגיעה אליו קרוב למסגרת.

דקה 61: מכבי פ״ת השוותה ל-1:1: צירופי מסירות פשוט נהדרים בהתקפה הסתיימו בהקפצה עדינה של וולך לקוריאט שנגח לרשת.

שלומי קוריאט צופה בבנו (שחר גרוס)

דקה 63: מהפך אדיר של מכבי שעלתה ל-1:2: פעולה נפלאה של ליאו ציוני המחליף באגף שמאל, הסתיימה בכדור רוחב טוב לתומר בוזוקשוילי שדחק פנימה.

שחקני נערים ב' של מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)

דקה 66: מכבי פ״ת עלתה ל-1:3: איזה דקות מטורפות של המארחת. קרן שעלתה לרחבה מצאה את אורי אהל שנגח לרשת וניצל יציאה פחות טובה של שוער הפועל.

אביעד מור (שחר גרוס)

הרכבים

מכבי פ״ת: יואב ריבק, עידו וולך, גיא צדקה, אופיר לוי, יואב בלאי, ניתאי רייבי, אורי אהל, אליאב רוזנטל, יונתן קוריאט, גיל אשר ותומר בוזוקשוילי.

הפועל פ״ת: דוד ללייב, אור בוארון חיימזון, גל ארז, עומרי טהרני, עידו ספר, אריאל שמאי, אביעד מור, איברהים סומהורו, טדי וולדמיכאל, עידו יהונתן ואלון קינדלר.