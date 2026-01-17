פליק: דרו? רוצה שחקנים שמעוניינים להיות כאן

ברצלונה תפגוש את ריאל סוסיאדד מחר (ראשון, 22:00), כאשר לפני המשחק מאמן הקטלונים האנזי פליק התייחס לכושר הנהדר של קבוצתו שזכתה לאחרונה בסופר קאפ והעפילה לרבע גמר גביע המלך. הגרמני אף נשאל על הכישרון הצעיר דרו, שעוזב את המועדון בחורף, ככל הנראה לפאריס סן ז'רמן.

על המשחק מול ריאל סוסיאדד אמר: "אני רואה שהם מגיעים עם הרבה יותר ביטחון אחרי שני ניצחונות ותיקו. אני מכיר היטב את המאמן של סוסיאדד, אנחנו גרים קרוב אחד לשני בגרמניה. זה יהיה משחק קשה, יש להם שחקנים מצוינים. אנחנו רוצים לזכות בלה ליגה, וכדי לעשות את זה אנחנו חייבים לנצח".

מה אתה יכול לומר על עזיבתו של דרו?

"אני אדבר על זה רק אחרי שזה כבר יקרה, עכשיו זה לא הזמן".

טר שטגן וג'ירונה, מה המצב?

"אין לי מידע חדש. הוא יהיה עם הקבוצה בסגל".

טר שטגן (IMAGO)

דיברת איתו?

"זו החלטה של מארק. הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה. דיברנו הרבה פעמים, וגם שוחחתי עם דקו על מה שיכול לקרות. אין לי מידע נוסף כרגע. אם מארק יצא להשאלה, הוא עדיין יהיה הקפטן שלנו. הוא אחד הסמלים של המועדון. זו החלטה שלו, ואנחנו נכבד אותה".

מה מצבו של ראפיניה?

"היו לו כמה בעיות בעקבות בעיטה שספג. החלטנו שהוא לא יתאמן היום, נראה מה קורה. עדיין אין לנו תשובה ברורה".

האם אתה מופתע מהמהירות שבה צעירים רוצים להיות בפרונט?

"אני לא רוצה לענות על השאלה הזו, כי כמאמן התפקיד שלי הוא לתת לשחקנים ביטחון. אתה מנסה להאמין בהם כדי שהם יוכלו להתפתח. אני גם יודע שיש סביבם אנשים נוספים. אני מעדיף לחכות עד שהכל יהיה מאחורינו. אם הם יחליטו לשנות קבוצה, נתמודד עם זה אז. עכשיו זה לא הזמן".

האנזי פליק (IMAGO)

מה הולך לקרות עם מרקוס רשפורד?

"דקו ואני תמיד מדברים על הקבוצה, על מה שנדרש, וגם על דברים מהסוג הזה. היכולת של רשפורד הייתה טובה מאוד, אבל צריך לנהל מצבים כאלה בצורה נכונה. אנחנו צריכים לראות מה יהיה נחוץ בעונה הבאה, יש עוד דרך ארוכה. ברור שיש לנו שחקן שמציג רמה גבוהה מאוד. אנחנו ברצלונה, אחת הקבוצות הטובות בעולם, ואנחנו נותנים לשחקנים את ההזדמנות להתפתח לצד הטובים בעולם. זה המסר שאני רוצה להעביר לשחקני מחלקת הנוער. אנחנו נותנים להם ביטחון. אם אתה רוצה לשחק בברצלונה, אתה חייב להיות ב-100%. צריך להגן על הצבעים האלה, וזה מה שאני רוצה לראות. אני לא רוצה שום שחקן שלא רוצה בכך".

יש אפשרות לעזיבה של מארק ברנאל?

"אני מקווה שהוא יישאר. אם זו הייתה החלטה שלי, זה היה מובן מאליו. אי אפשר לדעת מה יקרה. הוא כאן, חזר מפציעה קשה, ועכשיו הוא מסתגל בצורה טובה. אנחנו רוצים להמשיך לעזור לו לממש את מלוא הפוטנציאל שלו. יש לו פוטנציאל אדיר, ואנחנו מקווים שנוכל לעזור לו".

מארק ברנאל (IMAGO)

על התחרות בין פראן טורס לרוברט לבנדובסקי אמר: "כאשר יש תחרות כזו, זה בריא. אני אוהב את זה. בכל עמדה על המגרש יש לנו שחקנים שפותחים בהרכב ואחרים שמסיימים את המשחקים. זה בדיוק מה שאני רוצה מהקבוצה שלי, כולם חשובים וכולם עוזרים לנו לנצח משחקים ולהשיג את המטרות שלנו. הדבר החשוב הוא הקבוצה, לא השחקן ולא המאמן".

מה המסר שלך לצעירים של ברצלונה?

"מבחינתי הכל מתחיל באימונים יום יום. אני עוזר להם לראות את הפוטנציאל שלהם, מנתח אותם ומתכנן עבורם. אני מנסה לעזור להם. הם בין השחקנים הטובים בעולם, ויש כאן גם שחקנים ברמה עולמית, כך שלא קל לקבל דקות. אבל להיות כאן הופך אותך לשחקן טוב יותר, ואני רואה את זה בכל אימון. זה התהליך. אם שחקן ראוי לשחק, הוא משחק".

פליק ודרו (IMAGO)

האם אתה מאוכזב מחלון ההעברות?

"אני לא יודע. המצב כרגע הוא שכולם כאן. אם הסוגיה של דרו לא תיפתר, אני לא מתכוון לענות על השאלה הזו. אנחנו בעולם הכדורגל, ולפעמים דברים קורים. ייתכן שלא תסכים עם מה שמישהו עושה, אבל מדובר במבוגרים. יש סביבם אנשים שאולי מסיתים אותם. אני לא רוצה להוסיף מעבר לזה, אני חושב שזה מספיק".

האם קשה להשאיר שחקנים עם רגליים על הקרקע?

"זה ברור, וזה גם מה שאמרתי לשחקנים לפני המשחק מול ראסינג. הצלחה היא לא משהו שאתה בעלים שלו, אלא משהו שאתה שוכר, ועליה צריך לשלם אחרי כל משחק. זה מה שאני רוצה לראות מהקבוצה. אנחנו לא מנצחים בזכות החולצה, אלא בזכות הגישה שלנו. זה מה שהאוהדים אוהבים. המשחק מול ראסינג לא היה פשוט, המשטרה ביקשה מאיתנו להגיע מוקדם לאצטדיון ואז אמרה שאנחנו צריכים לחכות. הקבוצה הסתגלת. ההופעה הייתה מצוינת, זו הגישה הנכונה. זה מה שאני רוצה לראות, זו ברצלונה".