יום שבת, 17.01.2026 שעה 14:37
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

ילדים ג': תמונת הניצחון של בארי אשכול

הפועל בארי אשכול שומרת על מאזן הצלחה גבוה, לאחר ניצחון ניצחון 2:3 על מכבי אשקלון. מאמני הקבוצה: "ההצלחה האמיתית, לראות את הילדים על הדשא"

|
בארי אשכול ילדים ג (באדיבות המועדון)
בארי אשכול ילדים ג (באדיבות המועדון)

אחד מסמלי ההתחדשות של יישובי עוטף עזה לאחר אירועי הדמים של השביעי לאוקטובר הוא ללא ספק חזרתו של ענף הכדורגל לפעילות. הקבוצה המהווה את סמל ההתחדשות והצמיחה של מחלקת הנוער של הפועל בארי אשכול, ששבה לפעילות בעונה שעברה, היא קבוצת ילדים ג', המודרכת על ידי אלעד כהן ושני עידה. בעונה הקודמת הייתה זו הקבוצה הצעירה ביותר במחלקה, והעונה היא מצטיינת בליגת דרום, עם המאזן השני בטיבו בליגה.

בצוהרי יום שישי, אירחה הפועל בארי אשכול במגרש נופי הבשור את הקבוצה הנחושה של מכבי אשקלון צפון למפגש קבוצות 'צו פיוס'. מכבי אשקלון צפון קיוותה להשוות את מאזן הניצחונות לזה של בארי אשכול, שעמד על חמישה ניצחונות. בסיבוב הראשון ניצחה אשקלון 2:6, וגם הפעם הייתה בתמונת המשחק, אך בסיום חגגה בארי אשכול.

למרות שספגה שער מוקדם, הפועל בארי אשכול הצליחה בדקה ה-20 למחוק את היתרון האשקלוני עם שער בבעיטת פנדל מדויקת מרגלו של סיוון שחורי, שקבע שוויון 1:1 בשליש הראשון.

בארי אשכול ילדים ג (באדיבות המועדון)בארי אשכול ילדים ג (באדיבות המועדון)



את השליש השני פתחה בארי אשכול עם שער מהפך של יהונתן ביטון, שהעלה את המארחים ליתרון 1:2. בארי אשכול המשיכה להיות דומיננטית, אך לא תרגמה זאת להבקעת שערים נוספים.

השליש האחרון נפתח עם שער שוויון מצידה של אשקלון, אך בהמשך כבש שי נוחומוביץ', מה שהחזיר את היתרון לבארי אשכול ל-2:3, שעליו שמרה הקבוצה והבטיחה ניצחון שישי העונה.

מאמני הקבוצה המנצחת, אלעד כהן ושני עידה, שיתפו בסיום: "אנחנו כל הזמן מחפשים דרכים חדשות לפתח את הילדים ומנסים שיטות שונות. גם במשחק הזה יישמנו דברים חדשים, ואנו שמחים שהילדים יצאו מהמגרש מרוצים. יש לנו סגל איכותי של שחקנים, ילדים שעובדים קשה וזה בהחלט מגיע להם".

בארי אשכול ילדים ג (באדיבות המועדון)בארי אשכול ילדים ג (באדיבות המועדון)



צמד המאמנים התייחסו לתהליכים שעוברת הקבוצה בשתי העונות האחרונות: "בעונה שעברה התחלנו תהליך של בנייה מחדש של המועדון, יחד עם אלון יופה, המנהל המקצועי, אמיר טמסוט, מנהל מחלקת הספורט במועצה ועם כל צוות המאמנים. ידענו מראש שזו תהיה עונת בנייה, קלטנו סגל גדול של שחקנים, התחלנו למעשה לבנות את המועדון מחדש מאפס. עבדנו בסבלנות כדי להכניס את הילדים לעניינים. העונה אנחנו שואפים לעשות קפיצת מדרגה קטנה בפן התחרותי, אך עדיין המטרה המרכזית שלנו היא לבנות קבוצות איכותיות עם בסיס חזק, שימשיכו וירוצו יחד כמה שנים טובות. אנחנו שמחים לראות שכבר השנה התוצאות טובות יותר מאשר בעונה שעברה".

על המטרות לטווח הארוך הוסיפו אלעד כהן ושני עידה: "עבורנו, ההצלחה האמיתית היא קודם כל לראות את הילדים על הדשא, נהנים ועושים את מה שהם הכי אוהבים בעולם. בנוסף, אנחנו עובדים קשה מאוד עם כל קבוצות המחלקה כדי להצעיד את המועדון עוד צעד קדימה. המטרות להמשך העונה הן להמשיך לשפר את המשחק ואת היכולות האישיות של השחקנים, ולהמשיך לראות את הקבוצה משחקת כדורגל איכותי".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */