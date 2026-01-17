ילדים ג': תמונת הניצחון של בארי אשכול

אחד מסמלי ההתחדשות של יישובי עוטף עזה לאחר אירועי הדמים של השביעי לאוקטובר הוא ללא ספק חזרתו של ענף הכדורגל לפעילות. הקבוצה המהווה את סמל ההתחדשות והצמיחה של מחלקת הנוער של הפועל בארי אשכול, ששבה לפעילות בעונה שעברה, היא קבוצת ילדים ג', המודרכת על ידי אלעד כהן ושני עידה. בעונה הקודמת הייתה זו הקבוצה הצעירה ביותר במחלקה, והעונה היא מצטיינת בליגת דרום, עם המאזן השני בטיבו בליגה.



בצוהרי יום שישי, אירחה הפועל בארי אשכול במגרש נופי הבשור את הקבוצה הנחושה של מכבי אשקלון צפון למפגש קבוצות 'צו פיוס'. מכבי אשקלון צפון קיוותה להשוות את מאזן הניצחונות לזה של בארי אשכול, שעמד על חמישה ניצחונות. בסיבוב הראשון ניצחה אשקלון 2:6, וגם הפעם הייתה בתמונת המשחק, אך בסיום חגגה בארי אשכול.



למרות שספגה שער מוקדם, הפועל בארי אשכול הצליחה בדקה ה-20 למחוק את היתרון האשקלוני עם שער בבעיטת פנדל מדויקת מרגלו של סיוון שחורי, שקבע שוויון 1:1 בשליש הראשון.

בארי אשכול ילדים ג (באדיבות המועדון)





את השליש השני פתחה בארי אשכול עם שער מהפך של יהונתן ביטון, שהעלה את המארחים ליתרון 1:2. בארי אשכול המשיכה להיות דומיננטית, אך לא תרגמה זאת להבקעת שערים נוספים.



השליש האחרון נפתח עם שער שוויון מצידה של אשקלון, אך בהמשך כבש שי נוחומוביץ', מה שהחזיר את היתרון לבארי אשכול ל-2:3, שעליו שמרה הקבוצה והבטיחה ניצחון שישי העונה.



מאמני הקבוצה המנצחת, אלעד כהן ושני עידה, שיתפו בסיום: "אנחנו כל הזמן מחפשים דרכים חדשות לפתח את הילדים ומנסים שיטות שונות. גם במשחק הזה יישמנו דברים חדשים, ואנו שמחים שהילדים יצאו מהמגרש מרוצים. יש לנו סגל איכותי של שחקנים, ילדים שעובדים קשה וזה בהחלט מגיע להם".

צמד המאמנים התייחסו לתהליכים שעוברת הקבוצה בשתי העונות האחרונות: "בעונה שעברה התחלנו תהליך של בנייה מחדש של המועדון, יחד עם אלון יופה, המנהל המקצועי, אמיר טמסוט, מנהל מחלקת הספורט במועצה ועם כל צוות המאמנים. ידענו מראש שזו תהיה עונת בנייה, קלטנו סגל גדול של שחקנים, התחלנו למעשה לבנות את המועדון מחדש מאפס. עבדנו בסבלנות כדי להכניס את הילדים לעניינים. העונה אנחנו שואפים לעשות קפיצת מדרגה קטנה בפן התחרותי, אך עדיין המטרה המרכזית שלנו היא לבנות קבוצות איכותיות עם בסיס חזק, שימשיכו וירוצו יחד כמה שנים טובות. אנחנו שמחים לראות שכבר השנה התוצאות טובות יותר מאשר בעונה שעברה".



על המטרות לטווח הארוך הוסיפו אלעד כהן ושני עידה: "עבורנו, ההצלחה האמיתית היא קודם כל לראות את הילדים על הדשא, נהנים ועושים את מה שהם הכי אוהבים בעולם. בנוסף, אנחנו עובדים קשה מאוד עם כל קבוצות המחלקה כדי להצעיד את המועדון עוד צעד קדימה. המטרות להמשך העונה הן להמשיך לשפר את המשחק ואת היכולות האישיות של השחקנים, ולהמשיך לראות את הקבוצה משחקת כדורגל איכותי".