3:4 בפנדלים לנבחרת הכדורמים על סלובניה

ניצחון לנבחרת ישראל באליפות אירופה בכדורמים, בקושי רב, במסגרת משחקי הדירוג בטורניר שנערך היום (שבת) בבלגרד. הכחולים-לבנים נגררו לדו-קרב פנדלים, בו הם ניצחו 3:4 את סלובניה בטורניר לראשונה מזה ארבע שנים.

לאחר 11:11 בתום הזמן החוקי, המשחק נגרר לזריקות הכרעה, שם הישראלים ניצחו את הסלובנים. היה זה למעשה ניצחון ראשון של הנבחרת בכחול-לבן באליפות אירופה, לראשונה מזה ארבע שנים. אגב, אותו הניצחון האחרון באוגוסט 2022 היה על אותה סלובניה בטורניר שנערכה אז בקרואטיה.

זה היה משחק דרמטי, בו ישראל למעשה הוליכה לאורך רוב דקות ההתמודדות. היא אמנם פיגרה 3:2 בסיום הרבע הראשון, אך הפכה ל-4:5 בסיום הרבע השני וכבר עלתה ל-6:8 ברבע השלישי. הסלובנים הצליחו לנצל מעט ריפיון בהגנה הישראלית ולהשוות ל-9:9. שער של אור שליין, 50 שניות לסיום, היה נראה כזה שמבטיח את הניצחון, אך יאסה קאדיבץ' השווה בצורה דרמטית כעבור 23 שניות וקבע: הנבחרות יילכו דו-קרב פנדלים.

נבחרת ישראל בכדורמים (איגוד הכדורמים)

עידו גולדשמידט, רונן גרוס, יואב רנדלר וגיל גבישי עמדו בלחץ, הסלובנים החטיאו פעם אחת ואור שליין ניגש כדי להכריע את ההתמודדות. הוא החטיא, אך יהב פייר עצר את הבעיטה האחרונה של הסלובנים והבטיח ניצחון ישראלי. כעת הנבחרת תנסה לשפר את הדירוג שלה ולסיים מעל המקום ה-16 בו סיימה בהופעה הקודמת.

לוח התוצאות בסיום המשחק (איגוד הכדורמים)

כבשו לישראל: רונן גרוס, תומר ארזי ואמיר שפריר 3 כ"א, אור שליין ועידו גולדשמידט 1 כ"א. ישראל תנעל מחר (13:45) את הופעותיה באליפות, כשתפגוש את סלובקיה.