יום שבת, 17.01.2026 שעה 14:37
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2434-2020ג'ירונה9
2324-2519אלצ'ה10
2222-1619ראיו וייקאנו11
2127-2419ריאל סוסיאדד12
2125-1519חטאפה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

ארבלואה הפתיע עם אמבפה וגארסיה ביחד ב-11

צמד החלוצים יפתחו עם ויניסיוס ב-15:00 מול לבאנטה (שידור חי בערוץ ONE), גם בלינגהאם ב-11, ואלוורדה יתופקד כמגן ימני. האם המאמן יתאושש מההדחה?

|
קיליאן אמבפה (IMAGO)
קיליאן אמבפה (IMAGO)

תקופה נוראית עוברת על ריאל מדריד ללא צל של ספק. הבלאנקוס איבדו את הפסגה כבר לפני כחודש, הפסידו לברצלונה בגמר הסופר קופה, פיטרו את צ’אבי אלונסו ואם כל זה לא היה מספיק, אז אלברו ארבלואה וחניכיו הפסידו 3:2 מטורף לאלבסטה בגביע והודחו. ב-15:00 ריאל תנסה לצאת מהמשבר מול לבאנטה (שידור חי בערוץ ONE) ובינתיים פורסמו ההרכבים.

ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדה ואלוורדה, ראול אסנסיו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה, ג’וד בלינגהאם, גונסאלו גארסיה, קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס.

לבאנטה: מתיו ראיין, ג’רמי טוליאן, אדריאן דה לה פואנטה, אלן מאטורו, מאנו סאנצ’ס, אונאי ואנסדור, פבלו מרטינס, קרלוס אלבארס, קארים טונדה, איבן רומרו ואטה איונג.

אלברו ארבלואה (IMAGO)אלברו ארבלואה (IMAGO)

הבכורה של ארבלואה לא רק שהייתה לא מוצלחת, אלא כישלון גדול עם הדחה לקבוצה מתחתית הליגה השנייה בספרד. ריאל איבדה שני תארים בשבוע ויודעת שמעידה בבית נגד לבאנטה עלולה לגרום גם לתואר שלישי לברוח מאוד.

המפגש האחרון של הבלאנקוס בליגה היה לפני כמעט שבועיים, אז זה נגמר עם 1:5 גדול על ריאל בטיס, אבל מאז כאמור שני הפסדים שעלו בשני תארים. בכל מקרה, ארבלואה ינסה לאסוף שלוש נקודות בפעם הראשונה שלו, במשחק הראשון שלו בלה ליגה על הקווים בכלל וכמאמן ריאל מדריד בפרט.

מהצד השני של המתרס, לבאנטה בתחתית של התחתית של הליגה, במקום ה-19 בליגה בה יש 20 קבוצות. הקבוצה מוולנסיה עם 14 נקודות בלבד העונה ורחוקה ארבע נקודות מחוף המבטחים, כשאין ספק ששלוש נקודות בברנבאו יתנו לה קפיצה אדירה במאבק שלה לא לרדת לליגה השנייה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */