יום שבת, 17.01.2026 שעה 14:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

חזיזה בספק לסגל, גולדברג בספסל, אוחנה ב-11

מכבי חיפה נערכת למכבי תל אביב מחר ב-20:30: עיסאת, אמיר ורטנר יפתחו בהרכב, סייף, גורה ומלמד מקדימה. גוני נאור לא שותף באימון בדרך למעבר ליוון

|
דולב חזיזה (עמרי שטיין)
דולב חזיזה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה סיימה את האימון המסכם שלה לקראת משחקה מחר (ראשון, 20:30) מול מכבי תל אביב, כאשר הקפטן דולב חזיזה שלא יפתח בהרכב, עדיין בספק לסגל והחלטה על כך תתקבל רק ביום המשחק. מי שיפתח במקומו הוא הקשר מיכאל אוחנה. 

למרכז ההגנה יחזור ליסאב עיסאת שיפתח לצידו של אלעד אמיר הצעיר. פועל יוצא מכך ששון גולדברג שאמור במהלך השבוע הקרוב לחתום על חוזה חדש יפתח על הספסל. נבות רטנר אמור להמשיך ולקבל קרדיט בהרכב לצידו של פיטר אגבה. מי שלא יהיה בסגל הוא גוני נאור, שלא נטל חלק באימון ואמור לחתום כפי שפורסם לראשונה ב-ONE בלאריסה היוונית. בחלק הקדמי יפתח קני סייף, גיא מלמד וקנג'י גורה.

כ-30,000 צופים יגיעו לצפות במשחק המסקרן שניצחון ירוק בו יקרב את מכבי חיפה עד כדי 4 נקודות ממכבי תל אביב. נוסיף שסוף פודגוראנו שוב לא בסגל, כאשר ניב גבאי בכוננות אם חזיזה לא יהיה בין ה-20.

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, ליסאב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, נבות רטנר, פיטר אגבה, מיכאל אוחנה, קני סייף, קנג’י גורה וגיא מלמד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */