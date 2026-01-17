חזיזה בספק לסגל, גולדברג בספסל, אוחנה ב-11

מכבי חיפה סיימה את האימון המסכם שלה לקראת משחקה מחר (ראשון, 20:30) מול מכבי תל אביב, כאשר הקפטן דולב חזיזה שלא יפתח בהרכב, עדיין בספק לסגל והחלטה על כך תתקבל רק ביום המשחק. מי שיפתח במקומו הוא הקשר מיכאל אוחנה.

למרכז ההגנה יחזור ליסאב עיסאת שיפתח לצידו של אלעד אמיר הצעיר. פועל יוצא מכך ששון גולדברג שאמור במהלך השבוע הקרוב לחתום על חוזה חדש יפתח על הספסל. נבות רטנר אמור להמשיך ולקבל קרדיט בהרכב לצידו של פיטר אגבה. מי שלא יהיה בסגל הוא גוני נאור, שלא נטל חלק באימון ואמור לחתום כפי שפורסם לראשונה ב-ONE בלאריסה היוונית. בחלק הקדמי יפתח קני סייף, גיא מלמד וקנג'י גורה.

כ-30,000 צופים יגיעו לצפות במשחק המסקרן שניצחון ירוק בו יקרב את מכבי חיפה עד כדי 4 נקודות ממכבי תל אביב. נוסיף שסוף פודגוראנו שוב לא בסגל, כאשר ניב גבאי בכוננות אם חזיזה לא יהיה בין ה-20.

ההרכב המשוער: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, ליסאב עיסאת, אלעד אמיר, פייר קורנו, נבות רטנר, פיטר אגבה, מיכאל אוחנה, קני סייף, קנג’י גורה וגיא מלמד.