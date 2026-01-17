יום שבת, 17.01.2026 שעה 14:36
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

בכורה לאינו בהרכב בית"ר ירושלים להפועל פ"ת

קשר הרכש יערוך בכורה בהרכב של ברק יצחקי, כשיפתח בקישור לצד לוי ויונה. שועה, מוזי ואצילי בהתקפה. קליי וקוסטה בהרכב של המלאבסים ב-15:00 מנגד

|
בוריס אינו (רדאד ג'בארה)
בוריס אינו (רדאד ג'בארה)

משחקי הגביע נגמרו להם וכעת אפשר לחזור ללחם ולחמאה שלנו והיא ליגת העל. שתי קבוצות ששיחקו בשמינית הגמר ייפגשו היום (שבת, 15:00) במסגרת המחזור ה-19 כאשר הפועל פתח תקווה, שהודחה, משחקת נגד בית”ר ירושלים, שהעפילה, באצטדיון שלמה ביטוח.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, נועם כהן, אוראל דגני, איתי רוטמן, דרור ניר, רועי דוד, בוני אמיאן, נדב נידם, קליי, צ׳פיוקה סונגה ומארק קוסטה.

הרכב בית״ר ירושלים: מיגל סילבה, גרגורי מורוזוב, בריאן קראבאלי, לוקה גאדראני, ירדן כהן, ירין לוי, בוריס אינו, עדי יונה, עומר אצילי, ירדן שועה, טימוטי מוזי.

זה אולי מפגש בין שתי הקבוצות הכי לוהטות בליגה, כאשר המלאבסים אם נוציא את ההדחה מהגביע לריינה, במפעל המקומי הם חמים מתמיד ובמקום השישי עם ארבעה ניצחונות רצופים. במחזור האחרון עומר פרץ והשחקנים שלו רשמו 1:4 גדול על עירוני טבריה.

מהצד השני, ניצחון בשלמה ביטוח וברק יצחקי והשחקנים שלו, גם אם זה רק באופן זמני, יעלו אל המקום הראשון בטבלה וילחיצו את הפועל באר שבע, שתפגוש בהמשך המחזור את הפועל ת”א. בית”ר עלתה לרבע גמר הגביע, שם תפגוש את בני יהודה, אחרי שניצחה את קריית שמונה.

בכללי, הירושלמים עם שבעה ניצחונות רצופים והפער מב”ש נמחק לחלוטין, כאשר כעת שתי הקבוצות פתחו את המחזור עם 42 נקודות. המפגש הקודם בין הפועל פ”ת לצהובים-שחורים נגמר עם 2:5 גדול בעשרה שחקנים לטובת בית”ר, משלושער מדהים של טימותי מוזי ועוד גולים של ג’ונבוסקו קאלו ועומר אצילי.

