יום שבת, 17.01.2026 שעה 12:32
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2434-2020ג'ירונה9
2324-2519אלצ'ה10
2222-1619ראיו וייקאנו11
2127-2419ריאל סוסיאדד12
2125-1519חטאפה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

"פלורנטינו: זה סוף הסיפור", "נשיא גמור"

שלטי מחאה נתלו בכניסה למדריד נגד הנשיא על רקע המשבר: "סופר ליג או האצטדיון - כישלון אחרי כישלון". בריאל ביקשו מהקהל לא לשרוק בוז מול לבאנטה

|
פלורנטינו פרס (IMAGO)
פלורנטינו פרס (IMAGO)

המשבר בריאל מדריד מכוון את האש גם לעבר הנשיא פלורנטינו פרס. אתמול (שישי) הופיעו שלטי מחאה גדולים כנגד נשיא ריאל על גשרים שונים במדריד, רגע לפני המשחק נגד לבאנטה (שבת, 15:00, שידור חי בערוץ ONE).

השלטים נתלו בכניסה לעיר ומשקפים את האכזבה הגדולה של האוהדים נוכח המשבר שכלל הדחה מגביע המלך אחרי פיטורי צ’אבי אלונסו והחלפתו באלברו ארבלואה.

בין היתר נתלו שלטים שעליהם נכתב: “פלורנטינו: סוף הסיפור", “סופר ליג, החניה או האצטדיון...כישלון אחרי כישלון, נשיא גמור". אלו מסרים ברורים שהופיעו על שלטים שהופיעו בכניסה לעיר, מה שמבהיר עד כמה אוהדי ריאל זועמים על המשבר.

גיבור: צפו בשעריו של החלוץ שהדיח את ריאל

הופעת השלטים מגיעה על רקע ירידה בביצועי הקבוצה, שהחמירה מאז פיטוריו של צ’אבי אלונסו. המסרים אינם מתייחסים רק להחלטות הספורטיביות האחרונות, אלא גם לפרויקטים שהוביל פרס בשנים האחרונות, כגון הסופרליגה האירופית או שיפוץ אצטדיון סנטיאגו ברנבאו, ומוצגים על ידי כותבי השלטים כסימנים לניהול שאיבד את הכיוון המקצועי.

בשלב זה בריאל לא הגיבו לשלטים בגנות הנשיא, אבל בספרד דווח כי במועדון ביקשו מהאוהדים לא לשרוק בוז במהלך המשחק מול לבאנטה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */