"אני חוזר הביתה": הקאמבק של רוני לוי לנתניה

"אני חוזר הביתה", כך אומר השיר של דורון מזר, שיצא אי שם בסוף המילניום הקודם. אך זו התחושה שמלווה את חתימתו של המאמן בן ה-59 רוני לוי במכבי נתניה ביום רביעי האחרון.

לוי חוזר ליהלומים, חוזר לעבוד בעיר בו גדל ותתפלאו, לפגוש את האנשים אותם הוא מכיר כל כך טוב. 11 שנים חלפו מאז מונה למאמן נתניה בפעם הקודמת (גם תאריך המינוי היה זהה, 14.1) וקרוב ל-33 שנים מאז הקדנציה הקודמת כשחקן, אך האנשים שהכיר טוב נשארו.

עדי גופדה, מי שנמצא במועדון לאורך שנים, מנהל המשק המיתולוגי גבי בובליל ואפילו מנהל הקבוצה, רונן עמר, הוא מכר קרוב מהעיר. לאחר לא מעט שנים, לוי חוזר לעבוד במקום בו מתגורר, כשגם הנסיעות למתחם האימונים נותנות תחושה של בית.

רוני לוי במסע''ת בכורה בנתניה

גם באסיפתו הראשונה, הבהיר זאת לוי לשחקנים: "נתניה מבחינתי היא לא עוד מקום". שלושה ימים בלבד חלפו, מאז מינויו של לוי וההחלטה הנכונה של הבעלים רוס קסטין לשים על הקווים מאמן בכיר בשיאו של אחד השבועות הסוערים במועדון אחרי פיטורי יוסי אבוקסיס וההדחה מול יפו, אך לוי ניסה בשני האימונים שלו בנתניה להשפיע.

"המורה רוני", ניתן להגדיר את לוי, על כך שביומיים הראשונים שלו מול שחקניו, ניסה להשריש כמה שיותר חומרים בראשם, במטרה לשנן את המערך החדש בו הוא מאמין: 4:3:3. לוי ניסה להעביר כמה שיותר תוכן בכמה שמעט זמן, כאשר למרות האופי הקצת יותר רציני, השחקנים הבינו.

שחקני מכבי נתניה (רועי כפיר)

נתחיל בחשיבה המקצועית: אצל לוי, שרוצה מרכז שדה חזק, לפחות כדי לנסות להעמיד את ההגנה הבעייתית של נתניה בכמה שפחות מבחנים, מי שרץ יותר ובעיקר יודע לאן לרוץ, ישחק בהרכב. זה לא משנה השם, הגיל או הלאום.

הוא הספיק להעביר אסיפה מקצועית ארוכה, בה הקרין את דרך ההתגוננות של ארסנל, אחת ההתקפות הטובות בעולם, כאשר הוא נתן כדוגמה את השחקן ההתקפה בוקאיו סאקה, כמי שלוחץ ועושה הגנה: "אם הוא יכול, כולכם יכולים", אמר להם.

בוקאיו סאקה (IMAGO)

אלמנט נוסף שמנסה למנוע לוי הוא מסירות מפתח של היריבה, בעיקר בחלק האחורי של נתניה: "תחשבו שאם מעבירים לכם כדורים בין הקווים, זה ישפיל אתכם כאילו העבירו לכם כדור בין הרגליים", ניסה להבהיר.

הבשורה הנוספת שמביא לוי, יכולה לעודד דווקא את אלו שלא היו ממש בתוכניות, דוגמת לוקאס פראיזו וסאהר תאג'י: לוי מאמין שקבוצה צריכה לפעול בצורה מסודרת וכל אחד צריך לשחק בתפקידו ככל הניתן ועל כן החלוץ הברזילאי, שלא כ"כ נספר עד כה, יפתח בסכנין.

רוני לוי באימון הבכורה במכבי נתניה (דיגיטל מכבי נתיה)

לגבי תאג'י, הוא יכול להיות המרוויח הגדול ביותר מהגעתו של רוני: השחקן כבר היה בדרך לקבוצה אחרת, אך דווקא לפי שני האימונים הראשונים ועדות השחקנים, לוי דווקא ניסה לקרב אותו אליו ולשוחח עמו, כאשר לא מן הנמנע שכעת יחזור לתוכניות. בינתיים, המשא ומתן עם הקבוצות שמנהלות איתו מגעים הוקפא וזה המסר שהעביר להן תאג'י.

בימים הראשונים, לוי ניסה גם להכיר את שחקניו לעומק: לצפות במשחקים של נתניה, להכיר כל פרט ופרט על שחקן ולהגיע מוכן. זאת גם הסיבה, שהסגל למשחק, שמפורסם בד"כ יממה לפני המשחק, פורסם רק בבוקר המשחק.

לגבי תוכנית הרכש, לוי צפוי לקבל לפחות שלושה שחקני רכש, אחד מהם יהיה בלם בוודאות, אך עוד מוקדם לדעת מה יהיו שאר התפקידים והדבר תלוי גם בהחלמתו של מתיאוס דאבו. עוד לפני כן, גם הוא יודע שפתיחה ברגל ימין, תשרת את כולם, בטח כשבשבוע הבא מחכה האקסית המיתולוגית מכבי חיפה.

מתיאוס דאבו (דיגיטל מכבי נתניה)

אם מסתכלים על ההיסטוריה, היא יכולה לעודד את לוי: גם את הקדנציה הקודמת בנתניה, הוא פתח במשחק מול בני סכנין. אז, היהלומים ניצחו 0:2 ויצאו מרוצים. הערב, בטח לנוכח החוליה האחורית של נתניה שסופגת בכמויות, הוא יסתפק גם ב-0:1 קטן.