יום שבת, 17.01.2026 שעה 10:18
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%3891-412435דטרויט פיסטונס
64%3951-422636בוסטון סלטיקס
58%4156-424136פילדלפיה 76'
57%4022-411235ניו יורק ניקס
56%4582-466839קליבלנד קאבלירס
55%4308-434138טורונטו ראפטורס
51%4051-404635אורלנדו מג'יק
50%4256-428136מיאמי היט
49%4432-434037שיקגו בולס
46%4635-460039אטלנטה הוקס
41%4278-412437מילווקי באקס
38%4265-431437שארלוט הורנטס
31%3985-382335ברוקלין נטס
25%4439-406336וושינגטון וויזארדס
24%4539-423038אינדיאנה פייסרס
 מערב 
83%3887-432736אוקלהומה ת'אנדר
70%4346-454237דנבר נאגטס
66%4373-456038מינסוטה טימברוולבס
66%3927-409735סן אנטוניו ספרס
63%3867-410235יוסטון רוקטס
59%3975-392534לוס אנג'לס לייקרס
58%4287-442638גולדן סטייט ווריורס
58%4024-414636פיניקס סאנס
47%4489-441238פורטלנד בלייזרס
43%4150-412737לוס אנג'לס קליפרס
39%4418-430438דאלאס מאבריקס
39%4193-411836ממפיס גריזליס
35%4705-446037יוטה ג'אז
32%4568-421638סקרמנטו קינגס
25%4886-459040ניו אורלינס פליקנס

באטום: אבדיה הוכיח שמגיע לו להיות באולסטאר

הצרפתי של הקליפרס בשיחה עם ONE: "עשה קפיצת מדרגה ענקית, פורטלנד בעונה טובה בזכותו". על מכבי ת"א: "בזמנו התאהבתי בכדורסל שלה עם פארקר ושאראס"

|
ניקולה באטום (רויטרס)
ניקולה באטום (רויטרס)

ניקולה באטום לא היה מהשחקנים הבולטים של לוס אנג'לס קליפרס הלילה (בין שישי לשבת) בניצחון 117:121 הדרמטי על טורונטו בהארכה. הוא אמנם לא קלע במעט הדקות ששיחק, אבל בסיום העניק ראיון ל-ONE והתייחס בין היתר לדני אבדיה ולמעמדו של הישראלי העונה ב-NBA.

באטום אמר: "דני הוכיח שמגיע לו להיות באולסטאר. יש לכם זכות להיות שמחים מהקפיצה שלו, כי הוא עשה קפיצת מדרגה ענקית אנחנו רואים את פורטלנד הרבה והם בעונה טובה הרבה בזכותו".

על NBA אירופה: "זה הולך להיות מסקרן, אבל צריך לראות איך זה ייצא לפועל קודם. אני פריק של הכדורסל האירופי, אז מבחינתי זה מאוד מעניין וזה יכול רק להעלות את הרמה. בזמנו התאהבתי בכדורסל של מכבי ת"א. הקבוצה המרגשת ההיא של פארקר, וויצ'יץ' ושאראס. הם שיחקו את הכדורסל הכי יפה באירופה. מבחינתי זו הייתה אחת הקבוצות הטובות בכל הזמנים ביורוליג. אין ספק. הם אפילו ניצחו כאן בטורונטו".

ניקולה באטום מדבר על דני אבדיה

על הניצחון של ישראל על צרפת ביורובאסקט: "הייתי פרשן בטלוויזיה והרגשנו כמה המשחק חשוב להם".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
