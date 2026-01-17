יום שבת, 17.01.2026 שעה 10:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

הצביעו: האם בית"ר תעלה לפסגה במושבה?

הירושלמים יפגשו את הפועל פ"ת ב-15:00 ואתם עונים: מי תרגיש קבוצה ביתית יותר? וגם: איך תסתיים הבכורה של רוני לוי בנתניה ומה יעשו אשדוד וביטון?

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

ליגת העל ממשיכה עם המחזור ה-19, כשבמוקד היום (שבת) בית”ר ירושלים תתמודד ב-15:00 נגד הפועל פתח תקווה. בנוסף, רוני לוי ירשום בכורה על הקווים של מכבי נתניה מול בני סכנין, וניר ביטון ומ.ס אשדוד יפגשו את בני ריינה אחרי פיטורי חיים סילבס.

זה הזמן שלכם לענות על השאלות הבוערות בערוץ הוואטסאפ של ONE: האם בית״ר תעלה היום למקום הראשון בליגה או שהפועל פ״ת תתאושש מההדחה בגביע, ומי תרגיש קבוצה ביתית יותר באצטדיון המושבה, בית״ר ירושלים או הפועל פ״ת?

וגם: איך תסתיים הבכורה של רוני לוי במכבי נתניה, והאם הקבוצה הייתה צריכה להחליף את יוסי אבוקסיס? ובשאלות בוערות נוספות: ניר ביטון מאמן בינתיים את מ.ס. אשדוד, איך תסתיים הבכורה שלו היום מול בני ריינה והאם בקבוצה מהנמל היו צריכים לפטר את חיים סילבס?

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */