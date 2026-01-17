"שער של פלייסטיישן", "גול של כדור הזהב"

אוסמן דמבלה סיפק אתמול (שישי) רגע של קסם כשהוביל את פ.ס.ז’ לניצחון מרשים 0:3 על ליל בליגה הצרפתית עם צמד, כולל שער יוצא דופן, כזה שכבר זכה להגדרות כמו “שער של כדור זהב”. כבר בדקה ה-13 הציג הכוכב הצרפתי את הכוונות שלו, כשבעט מחוץ לרחבה כדור אדיר שנעצר רק בקורה ונכנס פנימה, ובדקה ה-64 הוא הקפיץ מעל השוער בקור רוח לרשת.

“זה שער מדהים של שחקן שונה, שער של פלייסטיישן”, התלהב לואיס אנריקה, אבל מהר מאוד הבהיר: “אני נהנה משערים כאלה כמו כולם, אבל אני מצפה ממנו ליותר. הוא יכול להיות מנהיג ואני רוצה ממנו תרומה רחבה יותר, גם בפן ההגנתי”.

וורן זאיר אמרי החמיא: “יש לו קסם וכישרון יוצאי דופן. הוא יודע לעשות הכול – לעשות דריבל, להבקיע, להגן. זה תענוג לשחק לצידו, הוא נותן לנו המון”. אפילו בצד המפסיד לא נשארו אדישים, מאמן ליל, ברונו ז’נסיו, אמר: "זה כל מה שאוהבים בכדורגל - יש שם הכול. הוא לא זכה בכדור הזהב במקרה”.

אוסמן דמבלה חוגג (IMAGO)

ומה אמר דמבלה עצמו? “רציתי לבעוט בנגיעה אחת, אבל פספסתי את ההשתלטות על הכדור. ראיתי את המגן סוגר עליי, עברתי לרגל שמאל, הבחנתי בשוער שיוצא וניסיתי (להקפיץ). לפעמים זה מצליח. יש לי כמה שערים יפים בקריירה, אבל זה בהחלט אחד היותר טובים”. הצרפתי הוסיף: “אני מרגיש מצוין. היו לי פציעות בחצי הראשון של העונה, אבל זה יצא לטובה. אני ב-100% לקראת החצי השני”.