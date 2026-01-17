יום שבת, 17.01.2026 שעה 09:45
4914-4021ארסנל1
4319-4521מנצ'סטר סיטי2
4324-3321אסטון וילה3
3528-3221ליברפול4
3328-3521ברנטפורד5
3227-3221ניוקאסל6
3232-3621מנצ'סטר יונייטד7
3124-3421צ'לסי8
3130-3021פולהאם9
3022-2121סנדרלנד10
2928-3121ברייטון11
2925-2321אברטון12
2823-2221קריסטל פאלאס13
2727-3021טוטנהאם14
2640-3421בורנמות'15
2237-2921לידס16
2134-2121נוטינגהאם פורסט17
1443-2221ווסטהאם18
1341-2221ברנלי19
741-1521וולבס20

פרדיננד סימן את קונטה ודה זרבי: צריך משוגע

אגדת יונייטד בטוח מה צריכה להיות האסטרטגיה למינוי מאמן בקיץ: "עברנו כמעט כל סוג של מאמן, עכשיו צריך ללכת על הדרך המשוגעת - אנשים שלא מפחדים"

|
ריו פרדיננד (רויטרס)
ריו פרדיננד (רויטרס)

אגדת מנצ’סטר יונייטד, ריו פרדיננד, סימן את שני המועמדים שלדעתו צריכים לעמוד בראש רשימת המאמנים של השדים האדומים לקראת מינוי קבוע בקיץ - והגדיר אותם כלא פחות מ“משוגעים”.

יונייטד כבר פיטרה שישה מאמנים מאז פרישתו של סר אלכס פרגוסון ב-2013, וכעת, לאחר מינויו של מייקל קאריק לתפקיד המאמן הראשי, ההערכה היא שבקיץ המועדון שוב ייצא לחיפוש אחר האיש שיוביל אותו קדימה. לא צפוי מחסור באופציות, במיוחד כששמות כמו תומאס טוכל, קרלו אנצ’לוטי ויוליאן נאגלסמן כבר נקשרו למשרה.

עם זאת, בראיון ל-’BBC’ פרדיננד הציג כיוון שונה והפתיע כשבחר ברוברטו דה זרבי ובאנטוניו קונטה כשני המועמדים האידיאלים. לדבריו, אחרי שנים של ניסיונות עם סוגים שונים של מאמנים - מהוותיקים והמחושבים כמו לואי ואן חאל, דרך שמות ענקיים כמו ז’וזה מוריניו, ועד מאמנים צעירים ומתפתחים כמו אריק טן האח ורובן אמורים - יונייטד זקוקה כעת לדמות אחרת לגמרי.

“עברנו כמעט כל סוג של מאמן”, אמר פרדיננד, “עכשיו אנחנו צריכים ללכת על הדרך המשוגעת. אנשים עם תשוקה, כאלה שלא מפחדים, שלא עושים חשבון לתקשורת, מאמנים שהם קצת ‘אקדוחנים’. כשאני אומר משוגעים, יש שני שמות שקופצים לי לראש: אנטוניו קונטה ורוברטו דה זרבי”.

רוברטו דה זרבי (רויטרס)רוברטו דה זרבי (רויטרס)

על קונטה אמר פרדיננד כי הוא מאמן שיודע לייצב מועדון ולהוביל אותו להצלחה מיידית: “הוא הגיע לצ’לסי ולנאפולי כשהן היו באזור המקום העשירי או ה-11 וזכה באליפות. הוא יודע איך להיכנס למערכת ולשנות אותה”. מנגד, דה זרבי זוכה למחמאות על היכולת לבנות זהות וסגנון משחק במהירות: “הוא עשה את זה כבר בשלושה מועדונים. הוא מאמן שמפתח קבוצה עם דרך ברורה”.

שני המאמנים, יש לציין, מועסקים כיום - דה זרבי במארסיי וקונטה בנאפולי - כך שיונייטד תידרש לשלם פיצוי אם תרצה לצרפם. בנוסף, נותר ספק אם הנהלת המועדון, בראשות ג’ייסון ווילקוקס ועומאר בראדה, תהיה מוכנה למנות מאמנים כה ישירים ובוטים, במיוחד לאחר פיטוריו של אמורים בעקבות התפרצות פומבית באלנד רואד.

אנתוניו קונטה (IMAGO)אנתוניו קונטה (IMAGO)

בינתיים, יונייטד מתמקדת בהווה. ב-14:30 היא תפגוש את מנצ’סטר סיטי לדרבי, שיהיה משחק הבית הראשון של קאריק כמאמן ראשי, לצידם של עוזריו סטיב הולנד, ג’ונתן וודגייט וג’וני אוואנס. קאריק שמונה מוקדם יותר השבוע לאחר שגבר על אולה גונאר סולשיאר במרוץ לתפקיד, התייצב ביום שישי לראשונה מול התקשורת בקרינגטון.

“לא הוצבו לנו מטרות רשמיות עד סוף העונה”, אמר קאריק, “אבל ברור שאנחנו רוצים להיות בצמרת. אירופה תהיה צעד קדימה, ואנחנו צריכים להמשיך לדחוף”. הוא הוסיף כי הוא נמצא בקשר רציף עם ווילקוקס ובראדה, ואף נפגש עם קבוצת הבעלות: “הם איחלו לנו הצלחה וזה היה חשוב עבורי”.

