יום שבת, 17.01.2026 שעה 06:39
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%3891-412435דטרויט פיסטונס
64%3951-422636בוסטון סלטיקס
58%4156-424136פילדלפיה 76'
57%4022-411235ניו יורק ניקס
56%4582-466839קליבלנד קאבלירס
55%4308-434138טורונטו ראפטורס
51%4051-404635אורלנדו מג'יק
50%4256-428136מיאמי היט
49%4432-434037שיקגו בולס
46%4635-460039אטלנטה הוקס
41%4278-412437מילווקי באקס
38%4265-431437שארלוט הורנטס
31%3985-382335ברוקלין נטס
26%4311-394835וושינגטון וויזארדס
24%4539-423038אינדיאנה פייסרס
 מערב 
83%3887-432736אוקלהומה ת'אנדר
70%4346-454237דנבר נאגטס
68%4263-445537מינסוטה טימברוולבס
66%3927-409735סן אנטוניו ספרס
62%3762-399234יוסטון רוקטס
59%3975-392534לוס אנג'לס לייקרס
58%4287-442638גולדן סטייט ווריורס
58%4024-414636פיניקס סאנס
47%4489-441238פורטלנד בלייזרס
43%4150-412737לוס אנג'לס קליפרס
39%4418-430438דאלאס מאבריקס
39%4193-411836ממפיס גריזליס
35%4705-446037יוטה ג'אז
30%4453-408837סקרמנטו קינגס
25%4886-459040ניו אורלינס פליקנס

הופעה גדולה להארדן, הקליפרס ניצחו בטורונטו

31 נקודות ו-10 אסיסטים לכוכב של לוס אנג'לס ב-117:121 בהארכה. קליבלנד ניצחה 115:117 את פילדלפיה ואמביד (33 נקודות). אינדיאנה גברה על הפליקנס

|
ג'יימס הארדן (רויטרס)
ג'יימס הארדן (רויטרס)

טורונטו (18:25) - לוס אנג'לס קליפרס (23:18) 121:117 בהארכה

ג'יימס הארדן היה הדמות המרכזית אצל לוס אנג'לס קליפרס עם ערב גדול של 31 נקודות ו-10 אסיסטים, כולל ריצה אישית בדקות הסיום שכפתה הארכה. ג'ורדן מילר תרם 19 נקודות, איביצה זובאץ' רשם דאבל דאבל של 16 נקודות ו-14 ריבאונדים, קאם כריסטי קלע 16 וקריס דאן הוסיף 15. הארדן קלע ב-10 מ-27 מהשדה, 2 מ-15 לשלוש ו-9 מ-10 מקו העונשין, כשזובאץ' חזר לפעילות אחרי פציעה בקרסול.

בצד של הראפטורס, סקוטי בארנס הוביל עם 24 נקודות וברנדון אינגרם הוסיף 19. ג'מאל שיד סיפק משחק שיא עם 15 נקודות ו-13 אסיסטים, בעוד אוצ'אי אגבאז'י וגריידי דיק קלעו 15 כל אחד, וסנדרו מאמוקלשווילי תרם 13. הראפטורס שיחקו ללא אימנואל קוויקלי ור.ג'יי בארט הפצועים, ובדקות ההכרעה קיבלו סל חשוב מבארנס בהארכה, אך נתקלו בתגובה מיידית של הארדן עם קליעה מחצי מרחק.

ברוק לופז (רויטרס)ברוק לופז (רויטרס)

פילדלפיה (18:22) - קליבלנד (19:24) 117:115

ג'יילון טייסון סיפק את אחד המשחקים הגדולים בקריירה שלו כשהוביל את הקאבלירס עם שיא אישי של 39 נקודות, לצד תרומה מכרעת בדקות הסיום עם אסיסט לדאנק המכריע של אוון מובלי. מובלי עצמו סיים עם סל שדה חשוב בשניות האחרונות, בעוד דונובן מיטשל רשם ערב מגוון עם 13 נקודות, 12 אסיסטים ו-9 ריבאונדים, כשהקבוצה מתגברת על חיסרון כפול בסגל ללא דריוס גארלנד וסם מריל הפצועים. דיאנדרה האנטר הוסיף שלשה ולייאפ חשובים במאני טיים והיה שותף לריצה שהחזירה את הקאבלירס לעניינים ברבע האחרון.

בצד של הסיקסרס, ג'ואל אמביד הוביל את רשימת הקלעים עם 33 נקודות, בעוד טייריס מקסי רשם משחק מלא אנרגיה עם 22 נקודות, 9 אסיסטים ו-5 חטיפות, כולל סל חשוב בדקות הסיום. פול ג'ורג' היה חלק מהבריחה ברבע הרביעי עם סל שקבע יתרון דו ספרתי זמני, אך איבודי כדור פגעו במומנטום. דומיניק בארלו, שחזר לסגל אחרי פגיעה בגב, הסתפק ב-2 נקודות, במשחק שבו פילדלפיה קיבלה תרומה התקפית משמעותית מהכוכבים, אך התקשתה לעצור את ההתעוררות המאוחרת של קליבלנד.

אמביד מול מיטשל (רויטרס)אמביד מול מיטשל (רויטרס)

אינדיאנה (32:10) - ניו אורלינס (34:10) 119:127

ג'יי האף סיפק את משחק השיא שלו ב-NBA והוביל ערב התקפי מאוזן של הפייסרס. הסנטר קבע שיא קריירה עם 29 נקודות והוסיף 9 ריבאונדים, כשהוא קולע ביעילות יוצאת דופן עם 13 מ-17 מהשדה ו-3 מ-6 לשלוש. פסקל סיאקם תרם 27 נקודות, מהן 20 כבר במחצית הראשונה, אנדרו נמבהארד רשם 19 נקודות ו-10 ריבאונדים, ואהרון ניסמית' וקוונטון ג'קסון הוסיפו 12 נקודות כל אחד, במשחק בו חמישה שחקנים סיימו בספרות כפולות.

אצל ניו אורלינס פליקנס בלט זאיון וויליאמסון עם 27 נקודות באחוזים גבוהים במיוחד, כולל מחצית ראשונה מושלמת מהשדה בדרך ל-21 נקודות. טריי מרפי השלישי קלע 22 נקודות, סדיק ביי הוסיף 20, ג'רמיה פירס סיים עם 16, דריק קווין תרם 14 נקודות ו-12 ריבאונדים, וג'ורדן פול רשם 11. למרות התרומה הרחבה והיעילות של וויליאמסון, ניו אורלינס התקשתה לעצור את הקצב הגבוה והעומק של אינדיאנה לאורך שלבי המשחק.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */