יום שבת, 17.01.2026 שעה 06:38
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%3891-412435דטרויט פיסטונס
64%3951-422636בוסטון סלטיקס
58%4156-424136פילדלפיה 76'
57%4022-411235ניו יורק ניקס
56%4582-466839קליבלנד קאבלירס
55%4308-434138טורונטו ראפטורס
51%4051-404635אורלנדו מג'יק
50%4256-428136מיאמי היט
49%4432-434037שיקגו בולס
46%4635-460039אטלנטה הוקס
41%4278-412437מילווקי באקס
38%4265-431437שארלוט הורנטס
31%3985-382335ברוקלין נטס
26%4311-394835וושינגטון וויזארדס
24%4539-423038אינדיאנה פייסרס
 מערב 
83%3887-432736אוקלהומה ת'אנדר
70%4346-454237דנבר נאגטס
68%4263-445537מינסוטה טימברוולבס
66%3927-409735סן אנטוניו ספרס
62%3762-399234יוסטון רוקטס
59%3975-392534לוס אנג'לס לייקרס
58%4287-442638גולדן סטייט ווריורס
58%4024-414636פיניקס סאנס
47%4489-441238פורטלנד בלייזרס
43%4150-412737לוס אנג'לס קליפרס
39%4418-430438דאלאס מאבריקס
39%4193-411836ממפיס גריזליס
35%4705-446037יוטה ג'אז
30%4453-408837סקרמנטו קינגס
25%4886-459040ניו אורלינס פליקנס

13 נקודות לדני וולף, ברוקלין ניצחה את שיקגו

הופעה מרשימה לאמריקאי-יהודי בניצחון 109:112 הדרמטי, כשהוסיף 4 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-19 דקות ושיחק בלי פחד. סל ניצחון למייקל פורטר ג'וניור

|
דני וולף (רויטרס)
דני וולף (רויטרס)

הופעה מרשימה במיוחד לדני וולף, שבלט הלילה (בין שישי לשבת) מהספסל של ברוקלין בניצחון דרמטי 109:112 על שיקגו. הרוקי סיפק תרומה משמעותית בשני צידי המגרש והיה חלק חשוב מהקאמבק והסיום המותח, במשחק שבו הנטס שמטו יתרון של 20 נקודות ברבע האחרון, אך הצליחו לצאת עם ידם על העליונה.

וולף קיבל 19 דקות על הפרקט והחזיר באחת מההופעות היעילות שלו העונה. הוא סיים עם 13 נקודות באחוזים מצוינים, כולל קליעה יציבה מחוץ לקשת, הוסיף 4 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ללא איבודים, לצד חטיפה וחסימה. התרומה הכוללת שלו ניכרה גם במדד הפלוס מינוס, שהדגיש את ההשפעה החיובית שלו על המשחק בזמן שהיה על המגרש.

מעבר למספרים, וולף הפגין בגרות וקבלת החלטות נכונה, בעיקר בדקות בהן ברוקלין ניסתה לייצב את המשחק אחרי איבוד היתרון הגדול. הוא שיחק ללא פחד, חיפש את הזריקות הנכונות ושילב בין משחק קבוצתי לבין יוזמה אישית, דבר שהעניק לצוות המקצועי סיבה נוספת להיות מרוצה מהתקדמותו.

וולף עם ווצוולף עם ווצ'ביץ' (רויטרס)

מי שגנב את ההצגה בדקות הסיום היה מייקל פורטר ג'וניור, שקלע את סל הניצחון 5.4 שניות לסיום, אך גם לוולף היה חלק בריצה הכוללת של הקבוצה, שסיימה רצף של חמישה הפסדים רצופים. נואה קלאוני בלט גם הוא עם דאבל דאבל, אך התרומה מהספסל, בהובלת וולף, הייתה קריטית לשינוי המומנטום.

שיקגו כבר עלתה ליתרון 108:109 בדקה האחרונה אחרי ריצת 0:7, אך ברוקלין הגיבה בקור רוח. חטיפה בהוצאת החוץ של הרוקי דרייק פאוול, קליעות עונשין של קלאוני והחטאה של ניקולה ווצ'ביץ' מחוץ לקשת סגרו את הסיפור.

עבור וולף, מדובר בעוד צעד חשוב בעונת הרוקי שלו, עם הופעה שמחזקת את מעמדו ברוטציה וממחישה את הפוטנציאל שלו כשחקן שמסוגל להשפיע גם במשחקים צמודים ולחוצים. בברוקלין יכולים לצאת מעודדים, לא רק מהניצחון, אלא גם מההתפתחות של אחד הכישרונות הצעירים שלהם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */