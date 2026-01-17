יום שבת, 17.01.2026 שעה 06:39
 מזרח 
77%3891-412435דטרויט פיסטונס
64%3951-422636בוסטון סלטיקס
58%4156-424136פילדלפיה 76'
57%4022-411235ניו יורק ניקס
56%4582-466839קליבלנד קאבלירס
55%4308-434138טורונטו ראפטורס
51%4051-404635אורלנדו מג'יק
50%4256-428136מיאמי היט
49%4432-434037שיקגו בולס
46%4635-460039אטלנטה הוקס
41%4278-412437מילווקי באקס
38%4265-431437שארלוט הורנטס
31%3985-382335ברוקלין נטס
26%4311-394835וושינגטון וויזארדס
24%4539-423038אינדיאנה פייסרס
 מערב 
83%3887-432736אוקלהומה ת'אנדר
70%4346-454237דנבר נאגטס
68%4263-445537מינסוטה טימברוולבס
66%3927-409735סן אנטוניו ספרס
62%3762-399234יוסטון רוקטס
59%3975-392534לוס אנג'לס לייקרס
58%4287-442638גולדן סטייט ווריורס
58%4024-414636פיניקס סאנס
47%4489-441238פורטלנד בלייזרס
43%4150-412737לוס אנג'לס קליפרס
39%4418-430438דאלאס מאבריקס
39%4193-411836ממפיס גריזליס
35%4705-446037יוטה ג'אז
30%4453-408837סקרמנטו קינגס
25%4886-459040ניו אורלינס פליקנס

אבדיה עדיין בספק וצפוי להחמיץ גם את הלייקרס

בארה"ב שינו את אבחון הפציעה ועדכנו שהישראלי של הטרייל בלייזרס סובל ממתיחה בגב התחתון (במקום כאבים כלליים בגב). לוקה דונצ'יץ' ייעדר בצד השני

|
דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

פורטלנד תארח מחר (ראשון) את לוס אנג'לס לייקרס, אך לקראת ההתמודדות המרכזית קיים ספק משמעותי סביב שיתופו של דני אבדיה. הישראלי מוגדר גם בעדכון האחרון כ”בספק”, סטטוס שמציב את סיכוייו לעלות לפרקט כנמוכים, לאחר שכבר החמיץ שני משחקים רצופים.

בפורטלנד מעריכים כי אבדיה עלול להיעדר גם מהמשחק הקרוב, מה שיהפוך זאת להיעדרות שלישית ברציפות. על פי דו"ח הפציעות, מדובר במתיחה בגב התחתון, אבחון מדויק יותר לעומת הדיווחים הקודמים שציינו כאבים כלליים בגב, פציעה שנוצרה במשחק מול ניו יורק לפני פחות משבוע.

למרות שהשחקן ממשיך להתאמן, במועדון לא ממהרים להחזירו לפעילות מלאה. בבלייזרס מעדיפים לנקוט בגישה זהירה ולא לסכן את אחד השחקנים המרכזיים שלהם, במיוחד לאור העובדה שהעונה עוד ארוכה והעומסים מצטברים.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

בהיעדרו של אבדיה, הרוטציה של פורטלנד כבר עברה התאמות, כאשר שחקנים משלימים נכנסו לדקות משמעותיות יותר. עם זאת, תרומתו של הישראלי בשני צידי המגרש, הן בהגנה והן בהנעת הכדור, נחשבת לחסרה במיוחד, והקבוצה מרגישה זאת היטב.

גם בצד השני קיימים סימני שאלה, כאשר הלייקרס יופיעו ללא לוקה דונצ'יץ' שסובל מכאבים במפשעה, ושני שחקני הפנים, דיאנדרה אייטון וג'קסון הייז, מוגדרים בספק. המצב הזה עשוי להשפיע על קצב המשחק ועל ההתאמות הטקטיות של שתי הקבוצות.

בפורטלנד ימשיכו לעקוב מקרוב אחרי מצבו של אבדיה עד סמוך לכדור הפתיחה, אך בשלב זה ההערכה היא שלא יילקחו סיכונים מיותרים. ההחלטה הסופית צפויה להתקבל רק ברגע האחרון, בהתאם לתחושותיו ולבדיקות הרפואיות שייערכו ביום המשחק.

