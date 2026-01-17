אבל כבד בפיורנטינה: נשיא המועדון הלך לעולמו

אבל כבד נפל הלילה על פיורנטינה, לאחר שהמועדון הודיע בשעות הקטנות של הלילה, מעט אחרי 03:00 שעון איטליה, על פטירתו של הנשיא רוקו קומיסו, שהלך לעולמו בגיל 76 לאחר תקופה ממושכת של טיפולים רפואיים. ההודעה הרשמית התקבלה בהלם גדול וצפויה להשפיע עמוקות על כל היבטי פעילותו של המועדון בתקופה הקרובה.

בהודעה מרגשת מסרה משפחת קומיסו, אשתו קתרין, ילדיו ג'וזפה ומריסה ואחיותיו איטליה ורפאלינה, כי נשיא המועדון היה עבורם דוגמה ומופת, אדם נאמן ומסור, שהגיע יחד עם רעייתו לציון דרך של 50 שנות נישואים. לדבריהם, הוא היה אב קפדן אך אוהב, אדם עדין ונחוש, שהותיר חותם עמוק על כל מי שהכיר אותו.

אהבתו הגדולה של קומיסו לפיורנטינה תוארה כמתנה הגדולה ביותר שהעניק לעצמו. הוא בילה ימים בלתי נשכחים עם שחקני מחלקות הנוער, תמיד עם חיוך ומילה טובה לכל אחד ואחת. גם בימיו האחרונים המשיך לעבוד ללא הפסקה, כשהוא מקדיש את זמנו לחברותיו ולמועדון, מתוך ראייה ארוכת טווח של עתיד המערכת כולה.

רוקו קומיסו (IMAGO)

קומיסו רכש את פיורנטינה ב-2019 והפך אותה לחלק בלתי נפרד מזהותו. הוא התחבר במהירות לאוהדים, לצבעים הסגולים ולעיר פירנצה עצמה. בתקופת מגפת הקורונה עמד לצידה של העיר עם קמפיין תרומות נרחב לבתי החולים, והפגין מעורבות יומיומית בחיי הקהילה, מה שחיזק עוד יותר את הקשר בינו לבין התושבים.

מורשתו המוחשית ביותר במועדון היא ויולה פארק, מתחם האימונים שנושא את שמו ויישאר עדות נצחית למחויבותו לפיתוח הדור הצעיר. תחת הנהגתו זכתה פיורנטינה להצלחות מרשימות, כולל שתי הופעות בגמר הקונפרנס ליג והגעה לגמר הגביע האיטלקי, הישגים שהחזירו את המועדון לקדמת הבמה האירופית.

רוקו קומיסו (IMAGO)

עוד לפני כניסתו לבעלות על פיורנטינה, קומיסו היה דמות משמעותית בכדורגל. הוא שיחק כקשר במדי אוניברסיטת קולומביה, הגיע לפלייאוף ה-NCAA ואף נבחר לסגל האולימפי של ארצות הברית. בהמשך דרכו רכש ב-2017 את ניו יורק קוסמוס, והוביל את המועדון האמריקאי לעידן חדש של שאיפות וחזון.

משפחת קומיסו הודתה לכל מי שתמך בה בשעות הקשות והביעה ביטחון כי זכרו של רוקו יישאר חקוק בלבם של אנשי המועדון, האוהדים וכל אותם נערים ונערות שימשיכו לשאת את הצבע הסגול באיטליה וברחבי העולם. בפיורנטינה סיכמו בכאב: “הוא איננו, אך דרכו, ערכיו ואהבתו לכדורגל ימשיכו ללוות את המועדון עוד שנים רבות”.