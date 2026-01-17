יום שבת, 17.01.2026 שעה 03:39
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
25974-119313הפועל ת"א
241079-112914הפועל העמק
23970-116513מכבי ת"א
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
191182-116313עירוני קריית אתא
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

הפועל ת"א ופנרבחצ'ה עוקבות אחרי עליזה ג'ונסון

דיווח: האדומים ואלופת אירופה שמו עין על הפורוורד האמריקאי שמשחק בקבוצת הפיתוח של מינסוטה ורשם במשחק האחרון 41 נק', 10 ריב' ו-8 מ-8 מעבר לקשת

|
עליזה ג'ונסון עם הכדור (רויטרס)
עליזה ג'ונסון עם הכדור (רויטרס)

הפועל תל אביב במקום הראשון ביורוליג וגם אתמול (שישי) הקבוצה רשמה ניצחון נוסף עם 73:81 על וילרבאן, אבל במועדון לא מסתנוורים מהפסגה ותמיד חושבים מאחורי הקלעים על מה אפשר לעשות כדי להמשיך ואף לשפר. אז בנושא הזה, ייתכן שנראה את האדומים מתחזקים.

לפי דיווח של הכתב מתיאו אנדראני של ה’באסקט אינסייד’, מוליכת היורוליג של דימיטריס איטודיס עוקבת אחרי עליזה ג’ונסון (29, 2.03). העיתונאי מדווח שבנוסף להתעניינות של הפועל תל אביב, גם פנרבחצ’ה בוחנת את המצב איתו ושבנוסף להכל, השחקן כרגע נוטה להעדיף הזדמנויות ב-NBA.

ג’ונסון הוא אמריקאי שמשחק בעמדת ה-4, עמדה שחסרה מעט אצל הפועל תל אביב שאף לאחרונה שחררה את ברונו קבוקלו. ג’ונסון משחק כיום בקבוצת הפיתוח בג’י ליג של מינסוטה טימברוולבס, איווה וולבס. לפני כן הוא שיחק ביפן, פורטו ריקו ועוד מספר קבוצות בג’י ליג.

עליזה געליזה ג'ונסון (רויטרס)

בנוסף, לג’ונסון יש גם קריירה ב-NBA עצמה, כאשר יש לו 76 הופעות רשמיות בליגה הטובה בעולם כששיחק בין היתר באינדיאנה, ברוקלין, שיקגו, וושינגטון, ניו אורלינס וסן אנטוניו. עונת השיא שלו הייתה ב-2020/21, כשרשם 18 משחקים עם 10 דקות ממוצע למשחק אצל הנטס, עם 5 נק’ וריב’ למשחק.

אגב, רק במשחק האחרון של איווה וולבס ג’ונסון הרשים מאוד עם לא פחות מ-41 נקודות, אליהן הוא גם הוסיף עשרה ריבאונדים ובכך הוא רשם את הדאבל דאבל השמיני שלו ובפעם השנייה הוא עבר את רף 40 הנקודות. הוא גם קלע 8 מ-8 מעבר לקשת במשחק האחרון (!).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */