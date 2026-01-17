קאמבק חסר תקדים: סיפורו של אלברו לייבה

הסיפור של אלברו לייבה הוא אחד החריגים והלא שגרתיים שידעו בשנים האחרונות בריאל מדריד. שחקן שנרכש מחדש בקיץ, נדחק החוצה, הועבר הצידה, הוחזר בדלת האחורית, ובסופו של דבר מצא את עצמו שוב בסגל הבכיר, כאילו לא קרה דבר. הימור מקצועי של אלברו ארבלואה, שהפך למסע רצוף תפניות, ירידות ועליות, וכעת גם להזדמנות אמיתית.

כשלייבה חזר ללבנים בקיץ, אחרי תקופת השאלה באלחרסירס, הוא סומן כאחת ההחתמות המרכזיות של ארבלואה לקבוצת המילואים. שחקן כנף מהיר, ישיר, עם דריבל ויכולת לשבור קווים, בדיוק מסוג השחקנים שהמאמן רצה לבנות סביבם את הפרויקט הראשון שלו. הציפיות היו גבוהות, אבל כבר בתחילת קדם העונה משהו לא התחבר.

היכולת לא הרשימה, הפערים היו ברורים, ופציעה בצלעות במחנה האימונים במרבייה סיבכה עוד יותר את המצב. לייבה לא שותף באף אחד ממשחקי ההכנה של ריאל קאסטייה, ובתוך זמן קצר קיבל מסר חד: הוא לא בתוכניות. ההחלטה הייתה חריגה, אפילו נוקשה, במיוחד עבור שחקן שרק חודש קודם לכן הוחזר למועדון והאריך חוזה עד 2027.

אלברו לייבה (IMAGO)

בשלב הזה נראה היה שהוא בדרך החוצה. ויאריאל ב’ הייתה קרובה לצרף אותו, והשם שלו שוב הוזכר בשוק. בסופו של דבר התקבלה החלטה אחרת: להישאר, אבל להתחיל מחדש בריאל מדריד ג’. ירידה חדה בסולם, כזו שלא רבים מצליחים לצאת ממנה.

משם התחיל הקאמבק האישי. לייבה החלים, שיחק שישה משחקים בקבוצה השלישית, החזיר לעצמו כושר וביטחון, ובעיקר שינה גישה. בסוף אוקטובר ארבלואה פתח מחדש את הדלת, תחילה בזימון למשחק גביע בין-לאומי מול סאות’המפטון, ובהמשך גם בליגה. בנובמבר כבר פתח בהרכב מול קאסרניו והציג את כל מה שגרם לריאל לרצות בו מלכתחילה.

העלייה הייתה הדרגתית, אך ברורה. דקות משחק, אחריות, ביטחון. גם אירוע חריג כמו כרטיס אדום ישיר מול ברקאלדו ועונש השעיה לא עצרו את המומנטום. לייבה חזר לריאל מדריד ג’, כבש שער דרמטי, ולאחר מכן בישל באנגליה שער מכריע בדקה ה-96. רצף שמעטים מצליחים לייצר אחרי תקופה כזו.

סיפור של קאמבק יוצא דופן. אלברו לייבה (IMAGO)

מאחורי הסיפור הזה עומד גם הרקע הרחב יותר. לייבה פרץ כבר בגיל 16 באלחרסירס, משך עניין מכל הליגה, והגיע לריאל בקיץ 2022. ההתחלה לא הייתה פשוטה, היחסים עם ראול לא המריאו, והגיעו השאלות לאוססונה ב’, קורדובה וחזרה הביתה. רק שם, בעיר הולדתו, מצא שוב את החיוך ואת עצמו.

החזרה לקאסטייה הייתה אמורה להיות סגירת מעגל, אך בפועל הפכה למסלול מכשולים. ארבלואה היה דמות מפתח לאורך כל הדרך, גם כשהחליט להרחיק אותו, וגם כשבחר להחזיר. האמון הזה, שנשחק ונבנה מחדש, עומד כעת בבסיס ההזדמנות הנוכחית.

לייבה כבר התאמן בעבר עם הקבוצה הראשונה, אך הפעם ההקשר שונה. עומס פציעות, חיסורים משמעותיים, ומאמן שמצהיר בגלוי שהוא לא חושש להשתמש בשחקני בית. בתוך כל זה, השם שלו הופיע בסגל למשחק מול לבאנטה, ציון דרך נדיר לשחקן מאלחרסירס, עיר שעד היום לא סיפקה שחקן להופעת בכורה רשמית במדי ריאל מדריד.

מסלול מכשולים בקבוצת המילואים. לייבה (IMAGO)

האימון האחרון של הבלאנקוס המחיש את המעמד החדש. לייבה היה שם לצד שחקני מפתח, לקח חלק מלא, ונראה לא כמו אורח זמני, אלא שחקן ששייך, שנבחן באמת. ההיעדרויות הרבות בסגל רק חיזקו את התחושה שההזדמנות הזו אינה מקרית.

בריאל מדריד מאמינים שהשחקן שעליו שילמו קרוב למיליון אירו יכול לשנות משחקים, במיוחד בליגה שבה כבר הוכיח בגיל צעיר שהוא מסוגל להתמודד. המסלול שלו לא היה ישר, אבל אולי דווקא זה מה שמכין אותו לרגע הזה. זה עדיין יכול להיגמר כאפיזודה קצרה, ויכול גם להפוך לסיפור אחר לגמרי. כך או כך, המסע של אלברו לייבה כבר עכשיו יוצא דופן. הימור, נפילה, עקשנות, ובעיקר על הזדמנות אחת שלא כולם מקבלים פעמיים.