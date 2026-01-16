ג'ירונה ניצחה את אספניול בדרבי הקטלוני הקטן

הליגה הספרדית לא תפסיק לעולם להפתיע: הדרבי הקטלוני הקטן נערך היום כשאספניול נכנעה בביתה 2:0 לג’ירונה. האורחים נהנו משני פנדלים מוצלחים של ולדיסלאב ונאט בשתי תוספות הזמן של המחציות. בסיום המשחק תקרית חמורה בין הקהל המארחת לשוער היריבה.

האדומים עם ניצחון רביעי בחמשת המשחקים האחרונים המשיכו בבריחה מהתחתית וניצבים כבר במקום התשיעי. במרחק חמש נקודות בלבד מהמקומות המובילים לאירופה.

המארחת עם ההפסד השני שלה בדרבי קטלוני בשבועיים האחרונים, ממשיכה לצלול לאחר שנחשבה בפתיחת העונה לפוטנציאל להפתעת העונה. התוכים ינסו להתאושש בשבוע הבא במסטאייה נגד ולנסיה.