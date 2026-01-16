יום שבת, 17.01.2026 שעה 00:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2434-2020ג'ירונה9
2324-2519אלצ'ה10
2222-1619ראיו וייקאנו11
2127-2419ריאל סוסיאדד12
2125-1519חטאפה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

ג'ירונה ניצחה את אספניול בדרבי הקטלוני הקטן

החבורה של מיגל סאנצ'ס גברה 0:2 על יריבתה העירונית במגרשה הביתי וטיפסה אל המקום התשיעי, מנגד התוכים עם שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון בליגה

|
שחקני ג'ירונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ג'ירונה חוגגים (IMAGO)

הליגה הספרדית לא תפסיק לעולם להפתיע: הדרבי הקטלוני הקטן נערך היום כשאספניול נכנעה בביתה 2:0 לג’ירונה. האורחים נהנו משני פנדלים מוצלחים של ולדיסלאב ונאט בשתי תוספות הזמן של המחציות. בסיום המשחק תקרית חמורה בין הקהל המארחת לשוער היריבה.

האדומים עם ניצחון רביעי בחמשת המשחקים האחרונים המשיכו בבריחה מהתחתית וניצבים כבר במקום התשיעי. במרחק חמש נקודות בלבד מהמקומות המובילים לאירופה.

המארחת עם ההפסד השני שלה בדרבי קטלוני בשבועיים האחרונים, ממשיכה לצלול לאחר שנחשבה בפתיחת העונה לפוטנציאל להפתעת העונה. התוכים ינסו להתאושש בשבוע הבא במסטאייה נגד ולנסיה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */