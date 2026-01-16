יום שבת, 17.01.2026 שעה 00:27
4713-6617באיירן מינכן1
3615-3217בורוסיה דורטמונד2
3219-3216לייפציג3
3225-3217שטוטגרט4
3021-3416הופנהיים5
2924-3416באייר לברקוזן6
2739-3818איינטרכט פרנקפורט7
2329-2717פרייבורג8
2326-2317אוניון ברלין9
1929-2317בורוסיה מנשנגלדבאך10
1837-2617וולפסבורג11
1834-2117ורדר ברמן12
1729-2517פ.צ. קלן13
1627-1716המבורג14
1533-1817אוגסבורג15
1229-1717מיינץ16
1228-1416סט. פאולי17
1238-1617היידנהיים18

אטאלנטה ופיזה נפרדו ב-1:1, 3:3 ענק בגרמניה

הקבוצה של פלאדינו איבדה נקודות לאחר שספגה בדקה ה-87. פרנקפורט חילצה תיקו אצל ורדר ברמן, האורחת כבשה בדקה הראשונה והאחרונה של המשחק המשוגע

|
שחקני פיזה חוגגים (IMAGO)
עוד יום ענק של כדורגל תם לא הערב (שישי) כשבאיטליה, פיזה ואטאלנטה נפרדו ב-1:1, ובגרמניה איינטרכט פרנקפורט כבשה בתוספת הזמן וקבעה 3:3 משוגע אצל ורדר ברמן. 

פיזה – אטאלנטה 1:1

עד הדקה ה-83 לא קיבלנו שערים, אבל אז ניקולה קרסטוביץ העלה את האורחת ליתרון, שהחזיק מעמד 4 דקות, כשראפיו דורוסינמי קבע את תוצאת המשחק על 1:1. בשבוע הבא מחכה לקבוצה מעיר המגדל משחק קשה במיוחד נגד אינטר בחוץ בעוד האורחת תפגוש כבר באמצע השבוע את אתלטיק בילבאו בליגת האלופות. המשחק שודר ב-ONE2.

ורדר ברמן – איינטרכט פרנקפורט 3:3

משחק ענק בבונדסליגה. ארנאוד קלימואנדו כבש ראשון אחרי דקה אחת, ג’סטין ניינמאה השווה (29’), אנאמדי קולינס (56’) החזיר את היתרון לאורחת. יאנס סטאגה (78’) ויובאן מילוסביץ (80’) הפכו את התוצאה תוך 2 דקות, אך אנסגאר קנאוף קבע את תוצאת המשחק בדקה ה-94.

