נופל וקם: השחקנים שהתאוששו מהחמצות פנדל

אין ספק שהחמצות הפנדל המכריעות של לירן רוטמן ורועי אלקוקין בדרבי הגביע ביום רביעי תיזכר לשנים ארוכות ותלך איתם הרבה זמן, אך לא מעט מקרים מההיסטוריה מלמדים על שחקנים שהצליחו לקום מהרגע הספורטיבי הקשה ולחזור כמנצחים. לפני המפגש מול הפועל באר שבע הערב (שני, 20:00) להלן רשימה מהארץ והעולם, שעשויה לעודד את האדומים לקראת שני המשחקים הקרובים מול הפועל באר שבע – וכמובן הדרבי הנוסף בליגה.

בוקאיו סאקה בגמר יורו 2020

אולי המקרה הזכור ביותר מהשנים האחרונות. אמנם סאקה טרם זכה בתואר גדול עם נבחרת אנגליה וגם לא עם ארסנל – אבל אחרי שמירר בבכי על הדשא בוומבלי כילד שעוד לא חגג 20 והחמיץ את הפנדל המכריע בגמר הביתי נגד איטליה, סאקה הפך לאחד השחקנים הטובים והמוכרים בעולם, לסמל בארסנל ושחקן הרכב בנבחרת. בדומה לאלקוקין ורוטמן, סאקה סבל אף הוא מקללות והודעות נאצה גזעניות ברשתות החברתיות ועזר להעלות את המודעות לאלימות ברשת.

בוקאיו סאקה ולוק שואו מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

סרחיו ראמוס בחצי גמר ליגת האלופות 2012

ממים, בדיחות, נאצות ועלבונות – מה סרחיו ראמוס לא חווה אחרי הבעיטה לשמיים אחרי הפנדל מול באיירן מינכן? ריאל מדריד זכתה באותה העונה באליפות מדהימה, אבל סגרה עשור ללא זכייה באלופות כשזה הרגע הזכור ביותר של הבלם הגדול מאותה העונה. שנתיים לאחר החמצת הפנדל ההוא, ראמוס כבש נגד באיירן צמד נקמה באותו השלב, את ה-גול נגד אתלטיקו מדריד בגמר ליגת האלופות 2013/14 – שהפך לשער ששינה מועדון לנצח, מועדון שהמשיך עם ראמוס לארבע זכיות בליגת האלופות תוך חמש עונות והשכיח את הפנדל מול הבווארים כמעט לחלוטין.

סרחיו ראמוס. הפך עם השנים לאחד הווינרים הגדולים בתולדות הכדורגל הספרדי (IMAGO)

ז'ואאו מוטיניו וברונו אלבש בחצי גמר יורו 2012

בשל הדומיננטיות של ספרד בגמר הטורניר (0:4 על איטליה) דו קרב הפנדלים הנ''ל כמעט נשכח, אבל אלופת העולם ואירופה הייתה על סף הדחה מיורו 2012. ז'ואאו מוטיניו נעצר אצל קסיאס, ברונו אלבש הפציץ את המשקוף ותורו של כריסטיאנו רונאלדו שאמור היה לבעוט חמישי כלל לא הגיע. התיקון הגיע בטורניר הבא – אלבש זכה ביורו כבלם הרכב, כשברבע הגמר מול פולין פורטוגל מנצחת בפנדלים, כאשר הכוכב הפורטוגלי נוסך ביטחון במוטיניו לבעוט על אך ההחמצה מול ספרד – ולכבוש.

כריסטיאנו רונאלדו, ז'ואאו מוטיניו וברונו אלבש (רויטרס)

גבי קניקובסקי בגמר הגביע 2019 נגד בני יהודה

בגמר גביע המדינה הדרמטי בין בני יהודה למכבי נתניה שנערך בעונת 2018/19 בסמי עופר – גבי קניקובסקי היה השחקן היחיד שהחמיץ, והגביע הלך לבני יהודה ולא לנתניה. שנתיים לאחר מכן גבי קניקובסקי חתם במכבי תל אביב ומשם החל בקריירה מדהימה שכללה שתי אליפויות, שתי זכיות בגביע הטוטו, זכייה באלוף האלופים, 19 הופעות ושער בנבחרת ישראל וחוזה נאה בפרנצווארוש במדיה הוא משחק כיום. קניקובסקי עדיין לא זכה בגביע המדינה, אך אל תתפלאו אם זה יקרה כשישוב לישראל בסופה של הקריירה המצויינת שלו.

גבי קניקובסקי מאוכזב (עמרי שטיין)

ניר קלינגר בגמר גביע המדינה 1989 נגד בית''ר ירושלים

אחת מהחמצות הפנדל המיתולוגיות בתולדות גביע המדינה היא של ניר קלינגר במדי מכבי חיפה, בגמר הגביע המדהים של 1989 שהסתיים ב-3:3 לאחר הארכה אליה הוא הגיע אחרי גול אגדי של עופר מזרחי. בית''ר ירושלים שזכתה בגביע כבשה את כל הבעיטות, ארמלי וניר קלינגר החמיצו אצל הירוקים שזכו אז באליפות ופספסו דאבל, כשהילד שגדל בקריית אליעזר בעט לקורה את הבעיטה המכריעה. בקיץ 1990 ניר קלינגר עבר למכבי ת''א, עמה הוא זכה ב-3 אליפויות ובשני גביעי מדינה – כולל אליפות ראשונה אחרי 13 שנה והדאבל של 1996.

התאושש, ובגדול.

ניר קלינגר (יונתן גינזבורג)

שמואל שיימן נגד הפועל רעננה ב-2014

לכאורה, משחק די נידח, אך הסיפור של שיימן התפתח לאחת מסגירות המעגל היפות ביותר בגביע המדינה בשנים האחרונות והוא הולך ככה: ב-2013/14 הפועל רעננה הדיחה את מכבי חיפה בפנדלים, כשהירוקים עפו דאז לראשונה אחרי 48 שנה בסיבוב ח'. כל 15 הבועטים של שתי הקבוצות הבקיעו, פרט לשיימן שהחמיץ את הפנדל האחרון. ארבע שנים מאוחר יותר, שיימן זכה בגביע במדי הפועל חיפה, היריבה העירונית, כשבהארכה הוא כובש בטדי שער מדהים נגד בית''ר ירושלים שהעלה את הפועל חיפה ליתרון, שהסתיים בסוף בניצחון 3-1 ובסגירת מעל אדירה עבור הישראלי-הולנדי. את הפנדל היום מול הפועל רעננה אף אחד כבר לא זוכר.