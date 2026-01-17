מכבי תל אביב והפועל חולון יפגשו הערב (שבת, 19:10) במסגרת מחזור הפתיחה של הסיבוב השני בליגת העל. הצהובים-כחולים מגיעים למפגש לאחר הניצחון בחמישי האחרון על ז'לגיריס קובנה ביורוליג וכשהם נמצאים בפתחו של שבוע משחקים כפול ביורוליג בו יפגשו את אולימפיאקוס בהיכל השלום והאחווה ביוון ביום שלישי ואת פנאתינייקוס בהיכל מנורה מבטחים ביום חמישי.

"קבוצה מנוסה שיכולה לעשות הרבה מאוד נזק", אמרו תחילה אצל הצהובים על יריבתם שעדיין מחכה לשחרור של אדאמה סונוגו מאיטליה. בקבוצה רואים במפגש כמשחק מוקש ו"בטח באולם ביתי כמו של הפועל חולון", כאשר חולוניה מגיעה למפגש לאחר ההפסד במחזור הליגה האחרון למכבי ראשון לציון וכשיש לה משחק מול ריטאס וילנה ביום שלישי (19:30).

לקראת המחזור ה-14 במועדון מבהירים: "באים לשחק חזק. אין לנו פריבילגיה להפסיד או להיראות לא טוב. אנחנו באים אחרי ניצחון גדול מאוד נגד ז'לגיריס ומאמץ גדול מאוד". כזכור, המשחק מול ז'לגיריס קובנה הסתיים לו לפני פחות מ-48 שעות על קבוצת ההגנה השנייה בטיבה במפעל, ניצחון שעצר רצף של שלושה הפסדים בתחרות הבכירה של אירופה.

קטש: "הקבוצה נבנתה על דומיננטיות ישראלית"

הצהובים נמצאים בתקופה מאתגרת במיוחד ביורוליג כאשר ארבעה מתוך חמשת המחזורים הקרובים הם למעשה שבועות כפולים וכשארבע היריבות, צמד היווניות, ולנסיה והכוכב האדום בלגרד מדורגות בעשירייה הראשונה. יחד עם זאת, בקבוצה לא מסתכלים מעבר למשחק הקרוב והם מסכמים לגבי המשחק מול הפועל חולון היום: "צריכים לשנס מותניים, כל משחק יכול לקבוע את העתיד של הביתיות שיש לה משמעות מאוד גדולה".

כזכור, צמד התל אביביות מחזיקות באותו מאזן שווה, כך שמרווח לטעויות אין באמת ובכל הנוגע למקום הראשון, הקבוצה שמסיימת במקום הראשון גם מחזיקה ביתרון הביתיות לכל אורכו של הפלייאוף בליגה, דבר שמכבי ת”א השיגה בשנים האחרונות בכל פעם.