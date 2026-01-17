יום שבת, 17.01.2026 שעה 06:38
יורוליג 25-26
71%1716-183921הפועל ת"א1
68%1850-202022מונאקו2
67%1675-172221פנרבחצ'ה3
64%1830-191022ריאל מדריד4
64%1851-190222ברצלונה5
64%1879-197522ולנסיה6
62%1754-187021אולימפיאקוס7
59%1869-191522פנאתינייקוס8
55%1808-193122ז'לגיריס9
55%1867-189122הכוכב האדום10
50%1815-181322וירטוס בולוניה11
50%1879-188122אולימפיה מילאנו12
45%1930-187922דובאי13
41%2028-196622מכבי ת"א14
36%1992-192622באסקוניה15
36%1855-175122באיירן מינכן16
33%1938-189121פאריס17
27%1921-174422ליון וילרבאן18
27%1983-174822פרטיזן בלגרד19
27%1911-177722אנדולו אפס20

"זה היה כדורסל רע, אבל לא נתנצל על ניצחון"

בהפועל ת"א מודים שהיכולת ב-73:81 על וילרבאן הייתה רעה: "היינו צריכים לשחק טוב יותר", ביקורת על אי שיתוף ים מדר. וגם: מאחורי הפרשה עם בלייקני

|
ג'ונתן מוטלי זורק (הפועל תל אביב)
ג'ונתן מוטלי זורק (הפועל תל אביב)

אמנם הפועל תל אביב במקום הראשון ביורוליג, אבל עדיין אי אפשר להתעלם מזה שהיכולת של הקבוצה לא מרשימה בלשון המעטה. האדומים הגיעו למפגש אתמול (שישי) נגד וילרבאן, הקבוצה הכי חלשה במפעל העונה, וכמו במפגש הקודם נגד הצרפתים התקשו מאוד, אך לבסוף קאמבק בסיום סידר 73:81 ושמירה על הפסגה של המפעל הבכיר באירופה.

גם במועדון מבינים שזה לא זה ושהיכולת חייבת להשתפר: “לא נתנצל על ניצחון ביורוליג, זה בכל זאת העונה הראשונה שלנו ולא לשכוח שאנחנו בפסגה אחרי 21 משחקים שלנו, אבל זה היה כדורסל רע בהמון רגעים במשחק. היינו צריכים לשלוח הצהרה ולשחק כדורסל טוב במשחק הזה ולא עשינו את זה”. בנוסף, ביקורת מתוך הקבוצה על הרוטציה: “מוזר מאוד מה שקורה עם ים מדר, זה שחקן שיכול לתרום וצריך לשחק, בטח במשחקים שזה נראה רע כמו אתמול”.

הקבוצה לא נראתה טוב במחצית השנייה וכן השתפרה מעט בחצי השני, ועדיין הכוכב הישראלי של הפועל תל אביב לא ראה דקה אחת בלבד פעם נוספת במשחק יורוליג העונה. מי שהוביל כרגיל את האדומים היה אלייז’ה בראיינט עם 17 נקודות ו-6 אסיסטים, כאשר דן אוטורו הוסיף 18 נקודות ו-7 ריבאונדים.

אלייזאלייז'ה בראיינט (הפועל תל אביב)

מי שהיו פחות טובים אלו הם אנטוניו בלייקני, שרק לאחרונה הוגש נגדו כתב אישום והוא קלע שלוש נקודות בלבד עם שלוש זריקות מהשדה, וגם וסיליה מיציץ’ שרשם שש נקודות עם 0 מ-5 לשלוש ו-4 איבודים. על אף היכולת הזו של הסרבי ושל האמריקאי וכשטיילר אניס סיים את העונה, עדיין המאמן היווני של הפועל ת”א העדיף שלא לשחק עם ים מדר פעם נוספת.

מבחינת בלייקני, יש לציין שבהנהלת המועדון ידעו על הנושא, אך בתוך הקבוצה זה לא כל כך נודע וזה קרה בזמן שהקבוצה הייתה על טיסה לצרפת, כאשר עם הנחיתה הייתה הפתעה גדולה בקרב האנשים על המטוס. בכל מקרה, כרגע במועדון ממשיכים כרגיל ואין שום תכנון לעשות משהו בנדון, עד אשר יבינו עם הזמן, וזה ייקח זמן, האם הוא יורשע או לא במעשים שלכאורה עליהם הוא מואשם.

דימיטריס איטודיס (הפועל תל אביב)דימיטריס איטודיס (הפועל תל אביב)

הקבוצה כבר הגיעה לישראל והיא תערוך אימון אחד בערב, כאשר כבר מחר (18:00) היא תארח את אליצור נתניה במסגרת ליגת ווינר סל. לאחר מכן מחכה לחניכיו של דימיטריס איטודיס מפגש כפול ביורוליג, עם מפגש נגד אנדולו שאותו הפועל ת”א תארח בסופיה, ולאחר מכן התמודדות נגד פרטיזן בלגרד, במפגש שישוחק במינכן בעקבות כך שהאולם של הסרבים תפוס לצורך אליפות אירופה בכדורמים.

בחזרה למשחק נגד וילרבאן, דן אוטורו אמר לאחריו: “קודם כל תודה לאלוהים על עוד הזדמנות לשחק. בפעם הראשונה נגד וילרבאן וגם הפעם, אמנם הטבלה מראה שהיריבה לא טובה ובתחתית, אבל היא משחקת חזק והיא יודעת לשחק, עם מאמן טוב והיא הקשתה עלינו. צריך לכבד כל יריבה, לעקוב אחרי תוכנית המשחק וזה מה שעשינו. בסופו של דבר הצלחנו לנצח וזו המטרה, עכשיו הפנים לקבוצה הבאה בליגה שזו נתניה וכל יום לחוד”.

