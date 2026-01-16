"התוכנית שלנו הייתה כמעט מושלמת בחצי השני"

היכולת לא הרשימה בשום צורה לאורך כל המשחק, אבל בסופו של דבר הפועל תל אביב רשמה את הניצחון ה-15 שלה עונה ביורוליג אחרי 21 משחקים כשהערב (שישי) היא ניצחה 73:81 את וילרבאן בליון, זאת אחרי שכמו במשחק הקודם בין שתי הקבוצות גם הפעם האדומים חזרו מפיגור דו ספרתי וניצחו בתום מותחן.

דימיטריס איטודיס אמר: “אני מעריך את איך שחזרנו, אני מברך את השחקנים שלי. היינו חייבים לשנות את מה שעשינו במחצית, ראינו וידאו ושינינו, רצינו לדייק בהתקפה ובהגנה הייתה תוכנית והיא עבדה, אבל 50 הנקודות בחצי השני מראות איך רצינו לתקוף. אף פעם לא איבדנו תקווה והאמון במה שאנחנו עושים כקבוצה, גם כשהיינו בפיגור דו ספרתי”.

“הגבנו ואני מברך את השחקנים על זה. שינינו את האינטנסיביות, אבל היא הייתה שם בצד ההגנתי, היינו צריכים רק לדייק בהתקפה ועשינו את זה. הייתה תוכנית והיא הייתה כמעט מושלמת במחצית השנייה והגיע לנו לנצח”, סיכם היווני.

אלייז’ה בראיינט הוסיף: “בסופו של דבר מצאנו דרך לבצע עצירות, זו קבוצה טובה ומצאנו איך לעצור אותה בהגנה ודרך זה קלענו. ההגנה הובילה אותנו להתקפה, דבקנו לתוכנית המשחק וזה עבד. המטרה היא להיות מנהיג בסוף העונה, אנחנו רק מתרכזים בלהשתפר משבוע לשבוע”.