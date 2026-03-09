עם סיטי בלבד: פפ עבר 2 מיליארד אירו בהעברות

פפ גווארדיולה (39) בדרך להדיח את סר אלכס פרגוסון (49) מתואר המאמן המעוטר ביותר בתולדות הכדורגל. המאמן שהוביל את ברצלונה לשישה תארים ב-2009 והצעיד את מנצ’סטר סיטי לזכייה הראשונה שלה בליגת האלופות, ואף הפך אותה לקבוצה היחידה שזכתה בארבע אליפויות פרמייר ליג רצופות, ממשיך לשבור שיאים, גם הרחק מהמגרש.

עם החתמתו של אנטואן סמניו מבורנמות’ תמורת 72 מיליון אירו, הוא חצה את רף 2 מיליארד האירו בהוצאות רכש “רק” עם מנצ’סטר סיטי. על פי Transfermarkt, מאז הגעתו לאיתיחאד ב-2016 השקיע 2.05 מיליארד אירו ב-66 שחקנים שונים. הסכום אף קפץ ב-20 מיליון ליש”ט נוספים בעקבות צירופו של מארק גואהי.

הוצאות רכש של מאמנים מאז הגעת גווארדיולה לסיטי:

פפ גווארדיולה – 2.05 מיליארד

דייגו סימאונה – 1.217 מיליארד

אנטוניו קונטה – 1.188 מיליארד

תומאס טוכל – 1.166 מיליארד

מסימיליאנו אלגרי – 1.162 מיליארד

אונאי אמרי – 1.113 מיליארד

מיקל ארטטה – 1.086 מיליארד

אריק טן האח – 1.073 מיליארד

אדי האו – 1.008 מיליארד

נונו אספריטו סנטו – 985 מיליון

פפ גווארדיולה (IMAGO)

לאורך התקופות שלו בברצלונה, באיירן מינכן ומנצ’סטר סיטי, גווארדיולה מוביל גם את דירוג המאמנים שהשקיעו הכי הרבה ברכש שחקנים בכל הזמנים עם 2.6 מיליארד אירו. אחריו נמצאים ז’וזה מוריניו עם 1.72 מיליארד, מסימיליאנו אלגרי עם 1.6 מיליארד, קרלו אנצ’לוטי עם 1.56 מיליארד ודייגו סימאונה עם 1.55 מיליארד.

הרכישות היקרות ביותר של גווארדיולה:

ג’ק גריליש (מנצ’סטר סיטי, 2021) – 117.5 מיליון

יושקו גבארדיול (מנצ’סטר סיטי, 2023) – 90 מיליון

עומאר מרמוש (מנצ’סטר סיטי, 2025) – 75 מיליון

אנטואן סמניוֹ (מנצ’סטר סיטי, 2026) – 72 מיליון

רובן דיאש (מנצ’סטר סיטי, 2020) – 71.6 מיליון

רודרי (מנצ’סטר סיטי, 2019) – 70 מיליון

זלאטן איברהימוביץ’ (ברצלונה, 2009) – 69.5 מיליון

ריאד מחרז (מנצ’סטר סיטי, 2018) – 67.8 מיליון

איימריק לאפורט (מנצ’סטר סיטי, 2018) – 65 מיליון

ז’ואאו קאנסלו (מנצ’סטר סיטי, 2019) – 65 מיליון

גריליש ופפ (IMAGO)

218 מיליון הליש”ט שהשקיעה מנצ’סטר סיטי בינואר שעבר במרמוש (75 מיליון), ניקו גונסאלס (60 מיליון), עבדוקודיר חוסאנוב (40 מיליון), ויטור רייס (37 מיליון) ובה (6 מיליון), הפכו אותה למועדון השני בגובה ההשקעה בחלון החורף. רק צ’לסי, עם 330 מיליון ליש”ט, הוציאה יותר. “אני לא יודע. אני לא יכול לענות על השאלה הזו”, השיב גווארדיולה כשנשאל האם סמניו יהיה הרכש האחרון של סיטי בחלון החורף.

מאמן ברצלונה ובאיירן לשעבר, עם זאת, הגן על עצמו מפני הביקורת על הוצאות סיטי באירוניה: “אני רק רוצה לומר לחבר שלי מיקל ארטטה שאם הוא יזכה בפרמייר ליג זה יהיה רק בגלל כסף, לא בגלל עבודה קשה. בדיוק כמו ליברפול! אם ארנה סלוט יזכה שוב בתואר, זה יהיה בגלל שהוא הוציא הרבה כסף, נכון?”

“זו לא רק מנצ’סטר סיטי, נכון? כולם עושים את זה”

“כי זו לא רק מנצ’סטר סיטי, נכון? כולם עושים את זה. תראו, במשך שנים רבות כל מועדון עשה מה שהוא רצה. אז כל מה שאני יכול לומר זה שהם היו חכמים, הם הוציאו את מה שהם חושבים שהם יכולים כדי להתחרות בטובים ביותר בפרמייר ליג ובאירופה”, אמר גווארדיולה.

פפ גוואדיולה (IMAGO)

מאמן סיטי מעדיף לראות את חצי הכוס המלאה בכל הקשור להוצאות. “ההוצאה נטו שלנו לאורך 10-11 שנים היא מדהימה. תבדקו אם זה מעניין אתכם. אנחנו אחרונים מבין ה’ביג סיקס’ של הפרמייר ליג בהוצאה נטו”, ציין גווארדיולה, בהתייחסו להעברות בעשור האחרון: חוליאן אלברס (75), סטרלינג (56.2), פראן טורס (55), גבריאל ז’זוס (52.2), לרוי סאנה (49).

גם האקדמיה הניבה רווחים עצומים. “קול פאלמר, ברהים דיאס, רומאו לאביה, גאווין בזונו, ג’יימס טראפורד. שחקנים רבים שמשחקים היום בפרמייר ליג ובצ’מפיונשיפ עברו כאן. האקדמיה עובדת מצוין”, טען גווארדיולה, שמאמין כי המיליונים שהושקעו יתורגמו לתארים בסיום העונה.