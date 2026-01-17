העיקר הניצחון? הפועל תל אביב קשה לצפייה

הפועל תל אביב אמנם ניצחה את וילרבאן עם 71:83, אבל היכולת רחוקה מלהיות מרשימה וכבר כמעט חודש שהקבוצה לא מצליחה כל כך להרשים, בטח לא הפעם מול הקבוצה הכי חלשה ביורוליג העונה. האדומים כן חזרו מפיגור דו ספרתי פעם נוספת מול הצרפתים העונה, אבל הכדורסל עדיין לא מבריק.

פודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל עם ריף גרוס, גיל אמיתי וחי תנעמי סיכם את הניצחון על וילרבאן ויותר פסימי מאופטימי: המחצית הראשונה הנוראית, הכדורסל שבאופן כללי לא מרשים בכלל, הקיבעון וחוסר הגיוון, ההחלטה לא לתת לים מדר לשחק ונקודת האור במפגש.

וגם: כתב האישום שהוגש נגד אנטוניו בלייקני, האם זה השפיע עליו וישפיע עליו בעתיד, ההחלטה לשחרר את ברונו קבוקלו והאם היא נכונה, שני משחקי הליגה שהיו, הקהל שלא מגיע והאם האדומים צריכים להתחזק עד סיום מועד הרישום ביורוליג? האזנה נעימה.