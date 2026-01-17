יום שבת, 17.01.2026 שעה 09:44
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
71%1716-183921הפועל ת"א1
68%1850-202022מונאקו2
67%1675-172221פנרבחצ'ה3
64%1830-191022ריאל מדריד4
64%1851-190222ברצלונה5
64%1879-197522ולנסיה6
62%1754-187021אולימפיאקוס7
59%1869-191522פנאתינייקוס8
55%1808-193122ז'לגיריס9
55%1867-189122הכוכב האדום10
50%1815-181322וירטוס בולוניה11
50%1879-188122אולימפיה מילאנו12
45%1930-187922דובאי13
41%2028-196622מכבי ת"א14
36%1992-192622באסקוניה15
36%1855-175122באיירן מינכן16
33%1938-189121פאריס17
27%1921-174422ליון וילרבאן18
27%1983-174822פרטיזן בלגרד19
27%1911-177722אנדולו אפס20

העיקר הניצחון? הפועל תל אביב קשה לצפייה

פודקאסט הפועל סל סיכם ניצחון לא משכנע על וילרבאן: הכדורסל שלא מרשים, הייבוש של מדר ונקודות האור. וגם: פרשת בלייקני ושחרור קבוקלו. האזינו

|
דימיטריס איטודיס (הפועל ת
דימיטריס איטודיס (הפועל ת"א)

הפועל תל אביב אמנם ניצחה את וילרבאן עם 71:83, אבל היכולת רחוקה מלהיות מרשימה וכבר כמעט חודש שהקבוצה לא מצליחה כל כך להרשים, בטח לא הפעם מול הקבוצה הכי חלשה ביורוליג העונה. האדומים כן חזרו מפיגור דו ספרתי פעם נוספת מול הצרפתים העונה, אבל הכדורסל עדיין לא מבריק.

פודקאסט הפועל תל אביב בכדורסל עם ריף גרוס, גיל אמיתי וחי תנעמי סיכם את הניצחון על וילרבאן ויותר פסימי מאופטימי: המחצית הראשונה הנוראית, הכדורסל שבאופן כללי לא מרשים בכלל, הקיבעון וחוסר הגיוון, ההחלטה לא לתת לים מדר לשחק ונקודת האור במפגש.

וגם: כתב האישום שהוגש נגד אנטוניו בלייקני, האם זה השפיע עליו וישפיע עליו בעתיד, ההחלטה לשחרר את ברונו קבוקלו והאם היא נכונה, שני משחקי הליגה שהיו, הקהל שלא מגיע והאם האדומים צריכים להתחזק עד סיום מועד הרישום ביורוליג? האזנה נעימה.

