מידע פנימי ושוחד: פירוט ההאשמות נגד בלייקני

לפי כתב האישום, כוכב הפועל מואשם שהשפיע על תוצאות משחקים בסין ובמכללות, העביר מידע רגיש וקיבל תשלומים ממארגני הימורים. כתב האישום המלא בפנים

אנטוניו בלייקני (אורן בן חקון)
פרשה חמורה מטלטלת את עולם הכדורסל הישראלי והעולמי: אנטוניו בלייקני, ששיחק בעבר בליגת המכללות (NCAA), ב-NBA ובשתי קבוצות בליגה הסינית (CBA) וכיום כוכב הפועל ת”א, הואשם בארצות הברית בקשירת קשר לביצוע הונאת הימורים והטיית משחקים, כך עולה מכתב אישום שהוגש לבית המשפט הפדרלי במזרח פנסילבניה.

על פי כתב האישום, שהוגש ב-17 באוקטובר 2024, בלייקני מואשם בעבירה אחת של קשירת קשר לביצוע הונאת תקשורת (Wire Fraud), עבירה פדרלית חמורה. לפי הנטען, בין ספטמבר 2022 לספטמבר 2024 היה בלייקני חלק מרשת שפעלה להטות תוצאות משחקי כדורסל בליגה הסינית ובמכללות בארה״ב, במטרה לגרוף רווחים מהימורים חוקיים ובלתי חוקיים.

לפי האישום, במהלך עונות 2022/23 ו-2023/24 בליגה הסינית, בלייקני קיבל לכאורה שוחד בתמורה להשפעה מכוונת על תוצאות משחקים, בין היתר באמצעות יכולת חלשה במכוון, היעדרות ממשחקים או ירידה יזומה מהפרקט. בנוסף, נטען כי גייס שחקנים אמריקאים נוספים בליגה הסינית והעביר מידע פנים רגיש על מצבם הבריאותי והמקצועי לגורמים שביצעו את ההימורים.

עוד נטען כי חברי הרשת השתמשו במידע שקיבלו מבלייקני כדי להמר בפלטפורמות מקוונות ובבתי קזינו, בין היתר בפילדלפיה, וכי כספי הזכיות הועברו לשחקנים באמצעות העברות בנקאיות, אפליקציות תשלום ודואר. הפרשה לא נעצרה בליגה הסינית. לפי כתב האישום, בעונת 2023/24 הורחבה לכאורה הפעילות גם למשחקי NCAA.

נטען כי בלייקני שימש דמות מרכזית בשכנוע שחקני מכללות להצטרף למנגנון, תוך הבטחה לתשלומי שוחד בסכומים של 10,000 עד 20,000 דולר לשחקן, בתמורה להשפעה על תוצאות משחקים ומסירת מידע פנימי. בכתב האישום מצוין כי בלייקני פעל כמתווך וכגורם אמון בין מארגני ההימורים לשחקנים, ואף השתתף בשיחות וידאו עם שחקני מכללות במטרה לשכנע אותם כי הכספים אכן ישולמו.

בלייקני, תושב פלורידה, טרם מסר תגובה פומבית לאישומים. חשוב להדגיש כי מדובר בטענות לכאורה בלבד, והנאשם חף מפשע כל עוד לא הורשע בדין.

התגובה של הפועל ת”א לאחר הפרסום הראשוני ב-NBC: “מועדון הכדורסל הפועל תל אביב לא קיבל כל פנייה רשמית, ולא נמסר לו כל מידע בנושא. יודגש, כי גם על פי המידע שפורסם בכתבה, השחקן אינו נמנה עם הגורמים שלגביהם הוגש כתב אישום, ולא בכדי”.

