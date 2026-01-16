ניצחון שמיני למרום הגליל-צפת בילדים ב'

קבוצת ילדים ב' של מ.כ מרום הגליל-צפת מהווה את אחד מסיפורי ההצלחה המרגשים של הכדורגל הצפוני. מדובר בקבוצה שרוב שחקניה בעונה ראשונה בליגה תחרותית, קבוצה המשלבת בתוכה יהודים מרקע מסורתי ומרקע חילוני לצד שחקנים מהמגזר הערבי ובני העדה הצ’רקסית, רבים מהשחקנים והמאמן, אליאב מלכה, נמנו תקופה ארוכה על אוכלוסיית המפונים מביתם, בשל השלכות המלחמה בחזית הצפון, מה שלא אפשר לקבוצה לעשות בניה הדרגתית ואידיאלית לקראת הופעה כקבוצת ליגה. למרות כל אלה, הקבוצה עושה חיל בליגת מחוז צפון, זאת לאחר שהיום (שישי) זכתה הקבוצה בניצחון שמיני העונה, לצד שלוש תוצאות תיקו ושלושה הפסדים.

מ.כ מרום הגליל אירחה במגרש הסינטטי בצפת, בצהריי יום שישי, במזג אוויר אידיאלי, את הפועל עמק הירדן, שקיוותה לזכות בניצחון שביעי העונה. כל קבוצה בלטה במחצית אחרת, בסיום הקבוצה המארחת זכתה בניצחון 2:3, זאת לאחר שצעדה ביתרון 0:3 בתום המחצית הראשונה, בזכות שערים שהבקיעו: אברהם יפרח, ואס תולסאן ונועם אדרי. במחצית השנייה עמק הירדן נכנסה לעניינים, כבשה שני שערים, אך לא הצליחה למחוק את היתרון של המארחת, שחגגה בסיום.

אליאב מלכה, מאמן הקבוצה המנצחת, סיכם את המשחק: “מחצית ראשונה בשליטה מוחלטת שלנו , במחצית השנייה עשינו כמה שינויים, בשביל לתת לעוד שחקנים לקחת חלק במשחק. עמק הירדן כבשו שני שערים, האחד לאחר 15 דקות והשני עשר דקות לאחר מכן. נאלצתי לעשות שינויים במערך שלנו, שעזרו לנו לשמור על התוצאה. אני גאה בילדים האלופים שהגיעו מוכנים למשחק, ונתנו הכל על המגרש. תודה רבה להורים ולבני המשפחה היקרים, שהגיעו, עודדו את הילדים לאורך כל המשחק. ללא ספק הם השחקן ה-12 שלנו. אנחנו עם הפנים קדימה למשחק הבא נגד טבריה. יש לנו קבוצה טובה שמתחילת העונה מובילה דרך ואיתה היא הולכת קדימה. אנחנו שואפים להמשיך כך”.