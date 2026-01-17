יום שבת, 17.01.2026 שעה 09:44
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4216-4318הפועל ב"ש1
4219-4118בית"ר ירושלים2
3619-3718מכבי ת"א3
2916-3318מכבי חיפה4
2923-3318הפועל ת"א5
2628-3318הפועל פ"ת6
2439-3018מכבי נתניה7
2325-2118בני סכנין8
2138-2318עירוני טבריה9
1931-2518הפועל חיפה10
1839-2418מ.ס אשדוד11
1631-2418עירוני ק"ש12
1229-1618הפועל ירושלים13
745-1518מכבי בני ריינה14

מה היחסים ב-Winner להפועל פ"ת נגד בית"ר?

הירושלמים עדיפים לפי המומחים עם פי 1.60 לניצחון, המלאבסים עם פי 4.35 ותיקו עומד על פי 3.90. וגם: נתניה - סכנין, ריאל - לבאנטה ומכבי ת"א סל

|
זיו בן שימול משתלט על הכדור (אורן בן חקון)
זיו בן שימול משתלט על הכדור (אורן בן חקון)

יום שבת הגיע וזה אומר שיש לא מעט משחקים גם בישראל וגם בעולם בספורט. במוקד, בית”ר ירושלים תשחק נגד הפועל פ”ת, מכבי נתניה תתארח אצל בני סכנין, ריאל מדריד תארח את לבאנטה ובכדורסל מכבי ת”א תשחק בהיכל הטוטו נגד הפועל חולון. וכמובן, ב-14:30, הדרבי הגדול של מנצ’סטר בין יונייטד לסיטי.

בית”ר ירושלים פייבוריטית לפי המומחים באצטדיון שלמה ביטוח, כאשר היחס לשלוש נקודות של ברק יצחקי וחניכיו עומד על פי 1.60. היחס לניצחון של הפועל פתח תקווה עומד על פי 4.35, והיחס על חלוקת נקודות בין שני הצדדים עומד על פי 3.90.

ברק יצחקי (חגי מיכאלי)ברק יצחקי (חגי מיכאלי)

עוד בליגת העל, רוני לוי יערוך בכורה עם נתניה והוא עדיף לפי המומחים על סכנין, כאשר היחס לניצחון של היהלומים הוא פי 2.40. היחס לניצחון של שרון מימר והשחקנים שלו עומד על פי 2.70, והיחס לתוצאת תיקו בין שתי הקבוצות עומד על פי 3.10.

רוני לוי (דיגיטל מכבי נתניה)רוני לוי (דיגיטל מכבי נתניה)

נעבור לספרד, שם אלברו ארבלואה ינסה להשיג ניצחון ראשון כמאמן ריאל מדריד. הבלאנקוס עם יחס של פי 1.15 לשלוש נקודות בבית נגד לבאנטה, שמצידה זוכה ליחס גדול מאוד של פי 11.50, כראוי לקבוצה מהמקום השני מהסוף. היחס על תיקו הוא פי 7.

אלברו ארבלואה (IMAGO)אלברו ארבלואה (IMAGO)

נחזור לארץ ונזוז לכדור הכתום. מכבי ת”א עדיפה לפי המומחים על חולון בחוץ ויחס לניצחון שלה ב-10 נקודות ומעלה הוא פי 1.80. היחס לניצחון בכל תוצאה של חולון, או הארכה, או הפסד של הסגולים עד שמונה נקודות הוא פי 1.80, והיחס לניצחון צהוב בדיוק ב-9 נקודות הוא פי 9.

ואיך אפשר בלי הדרבי הגדול של מנצ’סטר? מייקל קאריק המאמן הזמני ינסה להוביל להפתעה מול הקבוצה של פפ גווארדיולה, כשניצחון של יונייטד מוערך בפי 3.25, תוצאת תיקו מוערכת בפי 3.70 וניצחון של סיטי באולד טראפורד מוערך בפי 1.90.

