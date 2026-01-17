יום שבת, 17.01.2026 שעה 09:44
ליגה ספרדית 25-26
4920-5319ברצלונה1
4517-4119ריאל מדריד2
4117-3718ויאריאל3
3817-3419אתלטיקו מדריד4
3422-2320אספניול5
2925-3119בטיס6
2920-2519סלטה ויגו7
2425-1719אתלטיק בילבאו8
2434-2020ג'ירונה9
2324-2519אלצ'ה10
2222-1619ראיו וייקאנו11
2127-2419ריאל סוסיאדד12
2125-1519חטאפה13
2030-2419סביליה14
1922-1819אוססונה15
1924-1619אלאבס16
1828-2119מיורקה17
1731-1819ולנסיה18
1430-2118לבאנטה19
1328-919אוביידו20

פליק זעם: זאת האכזבה הכי גדולה בחיים שלי

דיווח. המאמן הגרמני כועס מאוד לאחר שנודע לו שדרו יעזוב את ברצלונה בעקבות קבלת הצעה מפתה במיוחד מחו"ל: "זה פגע בו במיוחד, הביע אכזבה עמוקה"

פליק ודרו (IMAGO)
פליק ודרו (IMAGO)

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, חווה אמש יום מורכב במיוחד: הוא עודכן כי דרו, השחקן שגדל בלה מאסיה, יעזוב את המועדון בימים הקרובים, לאחר שקיבל הצעת ענק ממועדון זר שישלם את סעיף השחרור שלו, העומד על שישה מיליון אירו. בספרד מדווחים שפאריס סן ז’רמן עומדת ככל הנראה מאחורי המהלך.

פליק שמע על כך ישירות מהשחקן עצמו, ימים ספורים לאחר שדרו הגיע לגיל 18. למעשה, דרו חגג את יום הולדתו ה-18 בטיסה חזרה מערב הסעודית, לאחר הזכייה בסופר קאפ הספרדי.

תגובתו של המאמן הגרמני לא הייתה ידידותית במיוחד: פליק הוטרד מאוד מהעובדה שהוא עומד לאבד שחקן משמעותי, בעיקר בראייה עתידית, כזה שצמח בלה מאסיה וכבר הספיק להשתתף במספר משחקים תחת הדרכתו.

דרו (IMAGO)דרו (IMAGO)

לאור העובדה שעזיבתו של דרו נחשבת לעניין של ימים, פליק העדיף שהשחקן לא ייטול עוד חלק באימוני הקבוצה הראשונה, הן כדי להימנע מסיכון לפציעה אפשרית והן מתוך התחושה שהשחקן אינו ממוקד עוד בעבודה עם הקבוצה הבוגרת של ברצלונה.

דרו ערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הראשונה של ברצלונה במשחק מול ריאל סוסיאדד, שהיא גם היריבה הבאה של ברצלונה בליגה. הוא פתח בהרכב, שיחק במחצית הראשונה והוחלף בהפסקה, כאשר הקבוצה הקטלונית נדרשה להגביר קצב ולנסות להפוך משחק שהלך והסתבך.

“פליק ראה בדרו אחד מהשחקנים שטיפל בהם באופן מיוחד, ולכן הידיעה על עזיבתו פגעה בו במיוחד. המאמן הגרמני הביע אכזבה עמוקה, עד כדי כך שסיפר לסביבתו כי חווה ‘את האכזבה הכי גדולה’ בחייו”, דווח ב’ספורט’.

האנזי פליק (רויטרס)האנזי פליק (רויטרס)

פנינה שבורחת

בשעות הקרובות עתידו של דרו יתבהר סופית, אך מה שכבר ברור לחלוטין הוא שהשחקן יעזוב את ברצלונה, אליה הגיע בקיץ 2022 מקבוצת הילדים של ואל מינור מניגראן, ויצטרף לשורותיו של אחד ממועדוני הענק של הכדורגל האירופי. עוד פנינה שחומקת מלה מאסיה.

לאחר שכבר מלאו לו 18 שנים, אך כשחוזהו עדיין לא חודש, קיבל דרו הצעה מפתה במיוחד, הכוללת את תשלום סעיף השחרור, ובימים הקרובים הוא יסיים רשמית את דרכו בברצלונה.

