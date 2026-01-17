פליק זעם: זאת האכזבה הכי גדולה בחיים שלי

מאמן ברצלונה, האנזי פליק, חווה אמש יום מורכב במיוחד: הוא עודכן כי דרו, השחקן שגדל בלה מאסיה, יעזוב את המועדון בימים הקרובים, לאחר שקיבל הצעת ענק ממועדון זר שישלם את סעיף השחרור שלו, העומד על שישה מיליון אירו. בספרד מדווחים שפאריס סן ז’רמן עומדת ככל הנראה מאחורי המהלך.

פליק שמע על כך ישירות מהשחקן עצמו, ימים ספורים לאחר שדרו הגיע לגיל 18. למעשה, דרו חגג את יום הולדתו ה-18 בטיסה חזרה מערב הסעודית, לאחר הזכייה בסופר קאפ הספרדי.

תגובתו של המאמן הגרמני לא הייתה ידידותית במיוחד: פליק הוטרד מאוד מהעובדה שהוא עומד לאבד שחקן משמעותי, בעיקר בראייה עתידית, כזה שצמח בלה מאסיה וכבר הספיק להשתתף במספר משחקים תחת הדרכתו.

דרו (IMAGO)

לאור העובדה שעזיבתו של דרו נחשבת לעניין של ימים, פליק העדיף שהשחקן לא ייטול עוד חלק באימוני הקבוצה הראשונה, הן כדי להימנע מסיכון לפציעה אפשרית והן מתוך התחושה שהשחקן אינו ממוקד עוד בעבודה עם הקבוצה הבוגרת של ברצלונה.

דרו ערך את הופעת הבכורה שלו בקבוצה הראשונה של ברצלונה במשחק מול ריאל סוסיאדד, שהיא גם היריבה הבאה של ברצלונה בליגה. הוא פתח בהרכב, שיחק במחצית הראשונה והוחלף בהפסקה, כאשר הקבוצה הקטלונית נדרשה להגביר קצב ולנסות להפוך משחק שהלך והסתבך.

“פליק ראה בדרו אחד מהשחקנים שטיפל בהם באופן מיוחד, ולכן הידיעה על עזיבתו פגעה בו במיוחד. המאמן הגרמני הביע אכזבה עמוקה, עד כדי כך שסיפר לסביבתו כי חווה ‘את האכזבה הכי גדולה’ בחייו”, דווח ב’ספורט’.

האנזי פליק (רויטרס)

פנינה שבורחת

בשעות הקרובות עתידו של דרו יתבהר סופית, אך מה שכבר ברור לחלוטין הוא שהשחקן יעזוב את ברצלונה, אליה הגיע בקיץ 2022 מקבוצת הילדים של ואל מינור מניגראן, ויצטרף לשורותיו של אחד ממועדוני הענק של הכדורגל האירופי. עוד פנינה שחומקת מלה מאסיה.

לאחר שכבר מלאו לו 18 שנים, אך כשחוזהו עדיין לא חודש, קיבל דרו הצעה מפתה במיוחד, הכוללת את תשלום סעיף השחרור, ובימים הקרובים הוא יסיים רשמית את דרכו בברצלונה.