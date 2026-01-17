יום שבת, 17.01.2026 שעה 21:31
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
25974-119313הפועל ת"א
241079-112914הפועל העמק
23970-116513מכבי ת"א
221167-124613בני הרצליה
211097-104613הפועל חולון
211045-110713הפועל ירושלים
201225-118414הפועל ב"ש/דימונה
191182-116313עירוני קריית אתא
181104-107813עירוני רמת גן
181092-104213מכבי ראשל"צ
171104-102213עירוני נס ציונה
161120-106013מכבי רעננה
151140-101313אליצור נתניה
141000-85113הפועל גליל עליון

רבע 3, 05:31: הפועל י-ם - קריית אתא 49:59

ליגת ווינר סל, מחזור 14: אחרי שהיתרון החליף צד לא מעט בפתיחה, הירושלמים נראים קצת יותר טוב ומצליחים לשמור על מרחק ביטחון מהיריבה. מי תנצח?

|
ג'מייה ניל מול קאדין קרינגטון (אורן בן חקון)
ג'מייה ניל מול קאדין קרינגטון (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים כבר התאוששה מההפסד למכבי תל אביב, כשניצחה ביורוקאפ באמצע השבוע די בקלות, אבל בשעה זו חניכיו של יונתן אלון רוצים להתאושש גם במסגרת ליגת ווינר סל, עם מפגש בארנה במחזור ה-14 בליגה הבכירה נגד קריית אתא.

מחזיקת גביע ווינר הפסידה 95:84 לעודד קטש והשחקנים שלו בליגה ובכך רשמה את ההפסד החמישי שלה העונה בליגה, לצד שמונה ניצחונות, מאזן שלא מספיק טוב ואת זה יונתן אלון יודע, כאשר הוא והשחקנים שלו מנסים לשפר זאת כרגע מול הצפוניים. הירושלמים ניצחו ביורוקאפ 77:96 את אריס.

מהצד השני, חניכיו של אלדד בנטוב פתחו טוב מאוד את העונה, אך לאחר מכן הגיעה ירידה מסוימת וכעת הם סופרים ארבעה הפסדים ברציפות, כאשר המאזן שלהם עומד על שישה ניצחונות ושבעה הפסדים. בכל מקרה, הצפוניים ינסו לצאת מהמשבר עם ניצחון ענק בבירת ישראל.

רבע ראשון: 19:22 לקריית אתא

חמישיית הפועל ירושלים: יובל זוסמן, נמרוד לוי, אוסטין ווילי, קאדין קרינגטון וגא’רד הארפר.

חמישיית קריית אתא: יובל הוכששטר, מאליק הול, בודי יום, ג’מייה ניל ותומר אסייג.

# 10:00-5:00: הסל הראשון במשחק היה של האורחת, כשבפתיחה היתרון החליף צד כל התקפה, עד שהקבוצה מהבירה הצליחה לתפוס מעט מומנטום. בכל מקרה, הצפוניים הצליחו לחזור ואף לעקוף עם ריצת 0:8

אוסטין ווילי (אורן בן חקון)אוסטין ווילי (אורן בן חקון)

# 5:00-0:00: החבורה של יונתן אלון הצליחה לשוב ליתרון כשנראה היה שהפעם היא תצליח לברוח, אך קריית אתא הצליחה לחזור שוב, ממש כמו 5 הדקות הראשונות עם ריצת 0:8 ולעלות ליתרון.

קאדין קרינגטון מול נואה לוק (אורן בן חקון)קאדין קרינגטון מול נואה לוק (אורן בן חקון)

רבע שני: 41:49 להפועל ירושלים

# 10:00-5:00: הפועל ירושלים שוב פתחה טוב יותר ועלתה ליתרון מרווח, כשהאורחת מצידה עשתה קולות של חזרה, אך הפעם לא הצליחה לעשות זאת והקבוצות היו במרחק שלושה פוזשנים.

מאליק הול (אורן בן חקון)מאליק הול (אורן בן חקון)

# 5:00-0:00: הקבוצה מהבירה עלתה לראשונה ליתרון דו ספרתי, כשקאדין קרינגטון היה זה שבלט בשורות האדומים. מנגד, האורחים הצליחו לצמצם מעט נזקים כשמאליק הול הוביל אותם.

יונתן אלון (אורן בן חקון)יונתן אלון (אורן בן חקון)

רבע שלישי:

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */