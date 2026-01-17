רבע 3, 05:31: הפועל י-ם - קריית אתא 49:59

הפועל ירושלים כבר התאוששה מההפסד למכבי תל אביב, כשניצחה ביורוקאפ באמצע השבוע די בקלות, אבל בשעה זו חניכיו של יונתן אלון רוצים להתאושש גם במסגרת ליגת ווינר סל, עם מפגש בארנה במחזור ה-14 בליגה הבכירה נגד קריית אתא.

מחזיקת גביע ווינר הפסידה 95:84 לעודד קטש והשחקנים שלו בליגה ובכך רשמה את ההפסד החמישי שלה העונה בליגה, לצד שמונה ניצחונות, מאזן שלא מספיק טוב ואת זה יונתן אלון יודע, כאשר הוא והשחקנים שלו מנסים לשפר זאת כרגע מול הצפוניים. הירושלמים ניצחו ביורוקאפ 77:96 את אריס.

מהצד השני, חניכיו של אלדד בנטוב פתחו טוב מאוד את העונה, אך לאחר מכן הגיעה ירידה מסוימת וכעת הם סופרים ארבעה הפסדים ברציפות, כאשר המאזן שלהם עומד על שישה ניצחונות ושבעה הפסדים. בכל מקרה, הצפוניים ינסו לצאת מהמשבר עם ניצחון ענק בבירת ישראל.

רבע ראשון: 19:22 לקריית אתא

חמישיית הפועל ירושלים: יובל זוסמן, נמרוד לוי, אוסטין ווילי, קאדין קרינגטון וגא’רד הארפר.

חמישיית קריית אתא: יובל הוכששטר, מאליק הול, בודי יום, ג’מייה ניל ותומר אסייג.

# 10:00-5:00: הסל הראשון במשחק היה של האורחת, כשבפתיחה היתרון החליף צד כל התקפה, עד שהקבוצה מהבירה הצליחה לתפוס מעט מומנטום. בכל מקרה, הצפוניים הצליחו לחזור ואף לעקוף עם ריצת 0:8

אוסטין ווילי (אורן בן חקון)

# 5:00-0:00: החבורה של יונתן אלון הצליחה לשוב ליתרון כשנראה היה שהפעם היא תצליח לברוח, אך קריית אתא הצליחה לחזור שוב, ממש כמו 5 הדקות הראשונות עם ריצת 0:8 ולעלות ליתרון.

קאדין קרינגטון מול נואה לוק (אורן בן חקון)

רבע שני: 41:49 להפועל ירושלים

# 10:00-5:00: הפועל ירושלים שוב פתחה טוב יותר ועלתה ליתרון מרווח, כשהאורחת מצידה עשתה קולות של חזרה, אך הפעם לא הצליחה לעשות זאת והקבוצות היו במרחק שלושה פוזשנים.

מאליק הול (אורן בן חקון)

# 5:00-0:00: הקבוצה מהבירה עלתה לראשונה ליתרון דו ספרתי, כשקאדין קרינגטון היה זה שבלט בשורות האדומים. מנגד, האורחים הצליחו לצמצם מעט נזקים כשמאליק הול הוביל אותם.

יונתן אלון (אורן בן חקון)

רבע שלישי: