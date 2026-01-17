רבע 2, 06:58: הפועל חולון - מכבי ת"א 24:28

הסיבוב הראשון בליגת ווינר סל מאחורינו והפנים קדימה, כאשר אחרי שאתמול הסיבוב השני החל לו, הוא נמשך בשעה זו עם אחד המשחקים המעניינים ביותר שיש בארץ. הפועל חולון מארחת בהיכל הטוטו את מכבי תל אביב למפגש גדול במסגרת המחזור ה-14.

הצהובים מגיעים בכושר נהדר אחרי שניצחו את הפועל ירושלים במפעל המקומי וגם את ז’לגיריס ביורוליג. המקום הראשון לא שלהם כאשר הפועל ת”א נמצאת שם בעקבות הניצחון במפגש הפנימי, אבל עודד קטש והשחקנים שלו ישמחו לנצח ולהלחיץ במעט את מחזיקת היורוקאפ.

מנגד, הסגולים נמצאים במקום החמישי בליגה עם שמונה ניצחונות וחמישה הפסדים, כאשר הם לא ממש התאוששו מהפיטורים של דני פרנקו. אמנם הקבוצה העפילה שלב ב-BLC, אבל בעקבות ניצחון טכני, ובמשחק הליגה האחרון היא הפסידה לראשון לציון.

עודד קטש ויואב שמיר (רועי כפיר)

אוהדי הפועל חולון (רועי כפיר)

אוהדי מכבי תל אביב (רועי כפיר)

רבע ראשון: 21:22 להפועל חולון

חמישיית הפועל חולון: אקסבייר מנפורד, ג’ורדן מקריי, דמיון רוסר, נתנאל ארצי ועידן זלמנסון.

חמישיית מכבי ת”א: ג’ימי קלארק, איפה לונדברג, וויל ריימן, ג’יילן הורד ורומן סורקין.

האורחת פתחה בטירוף, ולאחר שלשה של לונדברג בהתחלה, קלארק להט עם 7 נקודות רצופות, כאשר מנגד חולון לא הצליחה לייצר דבר התקפי. התוצאה עמדה על 0:10 כאשר המקומיים לקחו פסק זמן. מנפורד גרם לאוהדים שלו לנשום כשקלע נקודות ראשונות, אך סורקין השיב מנגד, 2:13. חולון צלפה שתי שלשות, אך לונדברג הגיב מנגד בשלשה השנייה שלו. המארחים נכנסו יותר לקצב והביעו התלהבות על הפרקט, והצליחו להוריד את הפער לחד ספרתי. המומנטום המשיך להיות בצד המקומי, ומהלך של ארבע נקודות של מנפורד הוריד את ההפרש לנקודה בלבד לאחר ריצת 0:9, 20:21. דארין גרין ג'וניור הפך את התוצאה, ולאחר פתיחה מוחצת של מכבי, דווקא חולון ירדה ביתרון 21:22 להפסקת הרבעים.

ג'ימי קלארק עולה לסל (רועי כפיר)

רבע שני:

חולון המשיכה את הריצה שלה וקבעה אותה על 0:13, אך דאנק של סורקין עצר אותה.