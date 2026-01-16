יום שישי, 16.01.2026 שעה 20:13
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3922-4318מכבי פ"ת1
3221-2919מכבי הרצליה2
2920-2118הפועל כפ"ס3
2720-2519הפועל ראשל"צ4
2724-2819מ.ס קריית ים5
2722-2618מ.ס כפר קאסם6
2724-2719הפועל ר"ג7
2529-2818הפועל כפר שלם8
2527-2419עירוני מודיעין9
2425-1918הפועל רעננה10
2321-2119הפועל עכו11
2027-1919בני יהודה12
1925-2319הפועל חדרה13
1826-2219הפועל נוף הגליל14
1839-3019מכבי יפו15
1831-1818הפועל עפולה16

ברעם: יש למצוא את המקורות למימון ה-VAR

זעם בהפועל נוף הגליל על השיפוט בהברפלד. יו"ר המועדון אמר: "תצוגה אומללה מהקוון והשופט הראשי, נדרוש תשובות והסברים, חייב את המערכת בלאומית"

|
שחקני הפועל נוף הגליל (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל נוף הגליל (ראובן שוורץ)

זעם רב בהפועל נוף הגליל על צוות השיפוט לאחר המשחק הערב באיצטדיון הברפלד, שהסתיים בתוצאת תיקו 0:0 עם הפועל ראשון לציון. השופט, הרחיק את ג׳ניה ברקמן וחמידו דיאלו, בשני כרטיסים אדומים שלטענת המועדון לא היו ולא נבראו, כאשר לבסוף הצליחה הקבוצה של אלון זיו לחלץ נקודה. 

״נוף הגליל חוותה היום תצוגת שיפוט אומללה מצד השופט המרכזי והקוון שלו. אנחנו נדרוש תשובות והסברים על רמת השיפוט היום מאיגוד השופטים״, אמר בזעם היו״ר גיל ברעם ל-ONE.

״אנחנו חווים כל שבוע טעויות שיפוט גדולות שמשפיעות בצורה דרמטית על הליגה. לצערי במידה ולא יכניסו ואר לליגה הלאומית, היורדות והעולות יקבעו ע״י השופטים ולא ע״י הקבוצות על המגרש״, הוסיף, ״הגיע הזמן להתייחס לליגה הלאומית בצורה הכי מקצועית ולמצוא את המקורות למימון הואר״, סיכם ברעם.

